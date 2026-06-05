Gracias a una extraña tormenta solar, más de 20 estados podrían ver auroras boreales este fin de semana

Una poderosa tormenta solar se dirige hacia la Tierra y podría regalar uno de los espectáculos astronómicos más llamativos del año. Según expertos en clima espacial, varias eyecciones de masa coronal emitidas por el Sol impactarán el campo magnético terrestre, aumentando significativamente las probabilidades de observar auroras boreales en zonas donde normalmente no aparecen.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió una alerta de tormenta geomagnética G3, considerada fuerte en la escala oficial. El fenómeno está relacionado con varias erupciones solares registradas en los últimos días, incluyendo una llamarada de categoría X, una de las más intensas que puede producir nuestra estrella.

En qué estados podrían verse las auroras

El mejor momento para intentar ver las auroras será durante la noche del viernes 5 de junio, después del anochecer y lejos de la contaminación lumínica. También podría verse el sábado en algunos lugaes. NOAA mantiene herramientas de seguimiento actualizadas para consultar la visibilidad prevista durante la noche y la madrugada siguiente.

Las mejores posibilidades siguen concentradas en los estados del norte, pero los pronósticos indican que las luces podrían extenderse mucho más al sur si la tormenta se intensifica.

Entre los estados con mayores probabilidades aparecen:

Alaska

Washington

Oregón

Idaho

Montana

Wyoming

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Minnesota

Wisconsin

Michigan

Nueva York

Vermont

New Hampshire

Maine

Si la actividad geomagnética alcanza niveles superiores a los previstos, las auroras también podrían ser visibles en partes de Illinois, Ohio, Pensilvania, Massachusetts e incluso otras zonas del noreste y el medio oeste.

Cuándo será el mejor momento para mirar al cielo

Los expertos recomiendan observar el cielo después del anochecer y antes de la salida de la Luna, cuando la oscuridad es mayor. Las horas cercanas a la medianoche suelen ofrecer las mejores condiciones.

La NOAA advirtió que la intensidad exacta de la tormenta sigue siendo difícil de predecir porque varias eyecciones solares podrían interactuar entre sí antes de llegar a la Tierra.

Cómo aumentar las posibilidades de verlas

Para disfrutar mejor del fenómeno conviene:

Alejarse de las luces urbanas.

Buscar una vista despejada hacia el norte.

Consultar los mapas de auroras de NOAA.

Revisar aplicaciones de seguimiento de actividad geomagnética.

Utilizar el modo nocturno del teléfono para fotografiarlas.

Por qué ocurre este fenómeno

Las auroras se producen cuando partículas cargadas expulsadas por el Sol chocan con el campo magnético terrestre y con los gases de la atmósfera. Ese encuentro libera energía en forma de luces de colores que pueden verse como cortinas verdes, rojas o violetas moviéndose sobre el horizonte.

Aunque este tipo de tormentas también puede afectar temporalmente sistemas de comunicaciones, satélites y GPS, para la mayoría de las personas la consecuencia más visible será la posibilidad de contemplar un espectáculo que normalmente queda reservado para las regiones más cercanas al Ártico.

Dónde seguir la información sobre las auroras boreales en Internet

Los mejores sitios oficiales para seguir la tormenta solar y la posible aparición de auroras boreales en tiempo real son:

NOAA Aurora Dashboard: es el más útil. Muestra el óvalo auroral en tiempo real y permite ver hasta dónde podrían llegar las auroras en Norteamérica.

Centro de Predicción del Clima Espacial de NOAA: Publica alertas, pronósticos y el nivel de las tormentas geomagnéticas (G1 a G5).

Mapa en vivo de auroras: Actualiza cada 30 minutos y muestra dónde se espera actividad auroral.

My Aurora Forecast es una aplicación muy popular entre aficionados. Envía alertas cuando aumenta la probabilidad de auroras cerca de tu ubicación.

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