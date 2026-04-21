Japón advierte de riesgo de un “megaterremoto”

El terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el norte de Japón el lunes dejó al menos seis heridos, aunque sin causar daños graves, anunciaron el martes las autoridades, que han advertido a la población de amplias zonas del país que se mantenga alerta ante la posibilidad de un “megaterremoto”.

A las 08H00 locales (01:00 GMT del martes), el balance era de seis personas lesionadas, dos de ellas de gravedad, indicó la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres (FDMA) en un comunicado, que no dio cuenta de incendios ni daños a infraestructuras importantes.

El sismo se produjo el lunes a las 16H53 locales (07H53 GMT) en aguas del Pacífico, frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, según la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA).

La JMA también publicó un “aviso especial” en el que advertía sobre un mayor riesgo de megaterremoto, un sismo de magnitud igual o superior a 8.0.

El aviso no es predicción

La Oficina del Gabinete y la Agencia Meteorológica de Japón indicaron que existía un 1% de probabilidad de un megaterremoto en la próxima semana, en comparación con el 0,1% en condiciones normales, tras el sismo cerca de las fosas de Chishima y Japón.

Las autoridades aclararon que el aviso no era una predicción, pero instaron a los residentes de 182 localidades a lo largo de la costa noreste a aumentar su nivel de preparación sin interrumpir su vida cotidiana.

“La probabilidad de que se produzca un nuevo y potente terremoto de gran magnitud (…) se considera relativamente más alta de lo habitual“, indicó. Este fue el segundo aviso de este tipo para la región en los últimos meses.

La primera ministra, Sanae Takaichi, instó a los residentes a confirmar sus refugios y rutas de evacuación designados, y a revisar sus provisiones de alimentos y mochilas de emergencia para poder evacuar de inmediato en caso de un megaterremoto. “El gobierno hará todo lo posible en caso de emergencia”, declaró a la prensa.

Japón sigue traumatizado por el terremoto de magnitud 9,0 de marzo de 2011, que desencadenó un tsunami y causó unos 18.500 muertos o desaparecidos.