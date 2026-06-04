Corea del Sur, rival de México, derrota a El Salvador en el cierre de su preparación rumbo al Mundial 2026

La selección de Corea del Sur continúa mostrando señales positivas antes de su participación en el Mundial 2026. El conjunto asiático derrotó 1-0 a El Salvador en su último compromiso de preparación disputado en Estados Unidos y confirmó que será uno de los rivales más exigentes para la selección mexicana en la fase de grupos.

El equipo dirigido por Hong Myung-Bo cerró su gira con pleno de confianza tras encadenar dos triunfos consecutivos, resultados que fortalecen sus aspiraciones de competir a un alto nivel en el próximo Mundial 2026.

Corea del Sur mantiene paso firme antes de su debut mundialista

Luego de golear a Trinidad y Tobago en su anterior presentación, la escuadra asiática volvió a responder con una actuación sólida, esta vez frente a un combinado salvadoreño que ofreció resistencia durante gran parte del encuentro.

Desde los primeros minutos, Corea del Sur mostró iniciativa ofensiva y generó oportunidades de peligro mediante jugadores como Hwang In-beom y Hwang Hee-chan, quienes pusieron a prueba constantemente a la defensa rival.

Aunque el dominio coreano fue evidente durante gran parte del compromiso, la falta de precisión en la definición impidió que el marcador se moviera durante la primera mitad.

Lee Dong-gyeong resolvió un partido complicado

La insistencia asiática finalmente encontró recompensa en el complemento. Al minuto 57, Lee Dong-gyeong ejecutó un tiro libre con gran precisión para marcar el único gol del encuentro y asegurar la victoria para su selección.

El mediocampista volvió a demostrar su importancia dentro del esquema de Hong Myung-Bo, aportando una solución en un partido que exigió paciencia, disciplina táctica y efectividad en los momentos clave.

Más allá del resultado, Corea dejó buenas sensaciones gracias a su capacidad para controlar el ritmo del juego y generar peligro mediante jugadas elaboradas y acciones a balón parado.

Son Heung-min y Lee Kang-in fortalecen a Corea del Sur

Uno de los aspectos más positivos para el conjunto asiático fue la recuperación de todas sus principales figuras antes del inicio del torneo.

Entre ellas destaca Lee Kang-in, reciente campeón de la UEFA Champions League, así como la presencia de Son Heung-Min, máxima referencia del equipo y uno de los futbolistas más importantes de Asia, quien tuvo minutos en la parte final del encuentro.

Con su plantel completo, Corea del Sur incrementa considerablemente su nivel competitivo y se perfila como un rival complejo para cualquier selección en la fase de grupos.

¿Por qué Corea del Sur puede complicar a México?

La selección mexicana tendrá una prueba de alto nivel cuando se mida al conjunto asiático en el Grupo A del Mundial 2026.

Las principales fortalezas de Corea pasan por su organización defensiva, velocidad en transición, intensidad física y capacidad para aprovechar las jugadas de estrategia, aspectos que podrían generar dificultades al equipo mexicano.

Además, el buen momento de futbolistas como Son Heung-min, Lee Kang-in, Hwang Hee-chan y Lee Dong-gyeong convierte al equipo dirigido por Hong Myung-Bo en una selección con múltiples variantes ofensivas.

El duelo entre México y Corea promete ser clave en el Grupo A

La selección asiática debutará el 11 de junio en Guadalajara frente a Chequia, mientras que el esperado enfrentamiento contra México está programado para el 18 de junio en un partido que podría tener un peso importante en la lucha por la clasificación a la siguiente ronda.

Con dos victorias consecutivas, confianza en aumento y todas sus figuras disponibles, Corea del Sur llegará al Mundial 2026 como una selección capaz de competir de tú a tú ante cualquier rival.

Para el Tri, el mensaje es claro: el choque ante los surcoreanos apunta a ser uno de los desafíos más exigentes de la fase de grupos y una prueba determinante en sus aspiraciones mundialistas.