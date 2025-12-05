“La localía de México y la altura de Guadalajara”, las preocupaciones del técnico surcoreano

Hong Myung-bo, técnico de la selección de Corea del Sur, que será el segundo rival de México en el Mundial 2026, aseguró que sin duda será todo un reto enfrentar al Tricolor y sobre todo jugar en una condición de una altura que puede ser un factor en contra para las ambiciones que se han trazado.

Lo anterior fue declarado por el estratega surcoreano, al término del sorteo mundialista realizado en el Kennedy Center de la capital norteamericana, que reveló que Corea del Sur quedó anclado en el Grupo A junto con el local México y Sudáfrica, así como con el equipo europeo que resulte del grupo del repechaje entre Dinamarca, Macedonia, Irlanda y República Checa.

“Podría decirse que es algo positivo para nosotros (no enfrentar a las potencias europeas o sudamericanas). Por otro lado, el equipo de casa tiene una ventaja enorme y cosas así”.

El director técnico de los asiáticos expuso también que: “Lo más importante que nos debe preocupar después del sorteo de hoy es la ubicación. Para nuestro primer y segundo partido, tenemos que jugar a una altitud de 1.600 metros, y para el tercer partido, aunque no tan alto, se jugará en un lugar muy húmedo con temperaturas superiores a 35 grados centígrados, así que creo que será el punto más grande y más importante”.

México se enfrentará a Corea del Sur en el estadio Guadalajara en el segundo juego mundialista de ambos equipos y donde los surcoreanos deberán lidiar tanto con la altura de 1600 metros sobre el nivel del mal de la capital tapatía, que sin duda es una de sus principales preocupaciones.

Habría que recordar que hace 40 años, Corea del Sur acudió al Mundial México 1986 y terminó resintiendo la altura de la capital azteca para quedar ubicado en el Grupo A con un solo punto producto de un empate con Bulgaria 1-1 en su segundo juego, después de que debutó con una derrota con Argentina 3-1 en el estadio Olímpico Universitario y después cerró en el mismo escenario con una derrota 2-3 con Italia.

El historial mundialista de México contra Corea del Sur

La historia de duelos entre México y Corea del Sur integra un total de 14 encuentros con 7 victorias de la escuadra azteca, tres empates y cuatro derrotas, de los cuales en justas mundialistas las victorias han sido mexicanas en Francia 1998 por 3-1 con dos goles de Ricardo Peláez y uno de Luis Hernández.

Mientras que en Rusia 2018 el triunfo azteca fue de 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier “Chicharito” Hernández dirigidos por el colombiano Juan Carlos Osorio y que después de haber vencido a Alemania 1-0 en su debut mundialista de esa edición, perdió 3-0 con Suecia para avanzar a la siguiente fase y caer con Brasil 2-0.

Mientras que en los últimos cinco juegos entre ambas selecciones existe un palmarés de tres victorias mexicanas, dos empates. Las victorias mexicanas han sido 4-0 en un juego de preparación en 2014, luego en Rusia 2018 2-1 y 3-2 en otro juego de preparación en suelo norteamericano.

Mientras que los empates también han sido en Tennessee, Estados Unidos, como el del presente año, con resultado 2-2 y en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, 0-0.

