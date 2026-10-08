América, por fin, con su “Legión Extranjera” completa para la reanudación de la Liga MX

El regreso anticipado del uruguayo Brian Rodríguez a México por problemas de visado en su ingreso a la India con la selección uruguaya fue un bálsamo en los planes del técnico del América, Guillermo Almada, y la llave para poder utilizar a toda su “Legión Extranjera” en la reanudación del torneo Apertura 2026.

América enfrentará al Monterrey este sábado en el estadio Banorte, en la primera jornada de las 10 que se han celebrado, que puede tener a todos sus extranjeros disponibles para poder buscar tres puntos más que les permitan seguir peleando por el liderato de la competencia, donde se encuentra empatado en la cima con el Toluca con 20 puntos y solo debajo de los escarlatas por la diferencia de goles.

??Con equipo completo, América se prepara para el juego del sábado en el festejo del 110 aniversario.



Todos los jugadores por primera vez en el torneo están disponibles para jugar?#America pic.twitter.com/eRa7KIwkQj — Edgar Morales (@edddgarm) October 8, 2026

El timonel americanista recibió con los brazos abiertos a los canteranos e internacionales que cumplieron con sus respectivos deberes patrios en la Fecha FIFA, destacando las incorporaciones de los juveniles Israel Reyes, Dagoberto Espinoza e Isaías Violante, quienes rompieron filas con la Selección Mexicana tras ponerse bajo las órdenes de Rafael Márquez.

La tercia de seleccionados nacionales reportó a los entrenamientos vespertinos en las instalaciones de Coapa, integrándose de inmediato al parejo del grupo junto al extremo colombiano Óscar Perea, quien, a pesar de no ver minutos de acción en la gira de su combinado nacional por la zona de Sudamérica, ya se encuentra listo para pelear un puesto en el once titular.

El cuerpo médico del conjunto de Coapa también entregó excelentes cuentas al nuevo estratega charrúa al reportar la total recuperación del mediocampista Alan Cervantes, quien causara una baja muy dolorosa de la convocatoria tricolor por traicioneras molestias musculares que afortunadamente ya quedaron en el olvido tras superar las exigentes pruebas físicas en el campamento.

Con el alta médica de Cervantes y el regreso de toda la Legión Extranjera, el director técnico americanista tendrá el bendito dilema de elegir a sus mejores hombres para saltar a la cancha del Estadio Banorte, buscando aprovechar las bondades de la localía para embolsarse tres puntos fundamentales que mantengan al equipo en la parte más alta de la clasificación general.

Iniciando el día con gym. ???? pic.twitter.com/EO07lhECW7 — Club América (@ClubAmerica) October 8, 2026

El cerrojazo de esta reanudación de la Liga MX se perfila para ser verdaderamente inolvidable para toda la fanaticada azulcrema de la República Mexicana, ya que los noventa minutos de pasión frente a la pandilla del norte coincidirán de forma perfecta con los festejos oficiales por el 110 aniversario de la fundación de la institución más ganadora del país.

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