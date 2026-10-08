La Liga MX filtra por un aparente error el jersey conmemorativo del América

El nostálgico escudo con las iniciales entrelazadas sobre el mapa del continente americano será el gran protagonista en el nuevo rostro del Club América, ya que el conjunto de Coapa decidió apelar a la memoria de su afición reviviendo un emblema de época que estará acompañado por el legendario logotipo retro de la marca alemana.



Esta indumentaria de colección saltó a la luz de manera inesperada a través de los servidores digitales de la Liga MX, por lo que el descuido en el registro confirmó las imágenes que portales como Footy Headlines ya venían cocinando para terminar de golpe con el misterio del vestidor azulcrema antes del anuncio oficial de la directiva.

¡América estrenará jersey! ??



La página de la #LigaMX reveló el cambio en el uniforme para el partido ante Monterrey de este sábado. pic.twitter.com/vREARCGQUE — TNT Sports México (@tntsportsmex) October 7, 2026



La nueva armadura rompe con las excentricidades de los torneos recientes al devolverle el trono al histórico tono crema en todo el pecho, destacando un corte limpio de cuello redondo y remates celestes en las mangas que también abrazarán los porteros con un diseño inspirado en sus viejos mitos bajo los tres postes.



El pretexto para lucir este plumaje de gala es la conmemoración de sus ciento diez años de existencia en el futbol nacional, de manera que la plantilla saltará a la cancha con este diseño de colección el próximo sábado frente a los Rayados de Monterrey, justo en el marco de la Jornada 11 del certamen local.



La directiva azulcrema planeó meticulosamente que el estreno de este jersey coincida con la fiesta de la institución, puesto que el choque ante la escuadra regiomontana se disputará apenas dos días antes del aniversario oficial del club más ganador de México, el cual abrió sus puertas por primera vez el 12 de octubre de 1916.



La filtración provocó una auténtica locura en las plataformas digitales debido a que rompe por completo con los polémicos patrones geométricos de los últimos años, entregando una propuesta sumamente limpia que los coleccionistas ya están cazando y que promete convertirse en una de las piezas más vendidas del presente torneo Apertura 2026.



Los guardianes del arco americanista tampoco se quedarán con las manos vacías en esta fiesta de manteles largos, ya que para ellos se cocinó un atuendo alternativo en tonalidades celestes que rinde un sincero homenaje a las épocas más brillantes de la portería azulcrema, vistiendo una armadura impecable que ya genera altas expectativas.

El Jersey crema del 110 Aniversario del @ClubAmerica es una barbaridad ???



?Los detalles del escudo y la frase en la espalda “Club América 110 Años”



?El distintivo de 1916-2026



?La manga corta lo hace ver elegante y formal



?El corte es ajustado #GrandesDeCorazon pic.twitter.com/ZA2HBCuIKG — Luis Ernesto Tricampeon?? (@LuisErnestoP95) September 29, 2026



Con este movimiento en los escritorios de la federación, las Águilas buscarán redondear una semana perfecta no solo en el aspecto comercial, sino también en el terreno de juego, intentando regalarle una victoria contundente a sus millones de seguidores para demostrar que la grandeza histórica se defiende tanto en la cancha como en la vestimenta.

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