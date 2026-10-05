América anuncia partido de leyendas contra el Atlético de Madrid

El América y el Atlético de Madrid llevarán a algunas de sus figuras del pasado a la cancha para un partido especial en Puebla. Ambos clubes anunciaron un encuentro entre sus leyendas, que se disputará el próximo 15 de noviembre en el estadio Cuauhtémoc.

El duelo reunirá a exjugadores que dejaron huella en las dos instituciones, aunque los nombres de quienes participarán todavía no han sido revelados. El América adelantó que los planteles y los entrenadores serán anunciados durante las próximas semanas.

¿Cuándo y dónde jugarán las leyendas del América y Atlético de Madrid?

El partido entre las leyendas del América y Atlético de Madrid se celebrará el 15 de noviembre en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, una de las principales sedes deportivas del centro-oriente de México.

Será la primera vez que ambas instituciones se enfrenten en un encuentro de estas características. De acuerdo con el anuncio, los protagonistas serán exfutbolistas que consiguieron títulos y fueron referentes de sus respectivos equipos.

“Hemos reunido a jugadores que protagonizaron momentos inolvidables y construyeron una conexión especial con la afición. Volver a verlos defendiendo los colores del Club América y el Atlético de Madrid será una oportunidad única para revivir grandes recuerdos y acercar su legado a nuevas generaciones”, afirmó Emilio Rabasa, CEO de Never Say Never, empresa que promotora del duelo.

¡Prepárate y ven al primer partido oficial en formato de leyendas entre el Club América y el Atlético de Madrid! ?



Nos vemos el próximo 15 de noviembre en el Estadio Cuauhtémoc, Americanistas. ?



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América y Atlético de Madrid todavía no revelan a sus exjugadores

Aunque el partido ya tiene fecha y sede, todavía habrá que esperar para conocer a los futbolistas que integrarán ambos equipos.

El América explicó que en las siguientes semanas se anunciarán los exjugadores que representarán a las Águilas y a los Colchoneros, además de los entrenadores que estarán al frente de cada conjunto.

La expectativa estará puesta en los nombres que puedan formar parte de un encuentro que busca reunir a distintas generaciones de aficionados alrededor de dos clubes con una amplia tradición en el futbol.

¿Cuántos títulos de Liga tienen América y Atlético de Madrid?

El América, fundado en 1916, cuenta con 16 títulos de Liga, la mayor cantidad en el futbol mexicano. Su palmarés lo coloca como el club con más campeonatos de liga en la historia de la máxima categoría del país.

Por su parte, el Atlético de Madrid fue fundado en 1903 y suma 11 campeonatos de Liga de España. El conjunto rojiblanco ocupa el tercer lugar entre los clubes con más títulos ligueros del futbol español, por detrás del Real Madrid, con 36, y el Barcelona, con 29.

El encuentro del 15 de noviembre en Puebla permitirá reunir en una misma cancha a representantes de dos instituciones cuyos primeros equipos han construido buena parte de su identidad alrededor de los títulos y de la conexión con sus aficionados.

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