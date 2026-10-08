Florida pide a un tribunal medidas contra Meta por la supuesta adicción de menores a sus plataformas

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, anunció que se solicitó una orden judicial provisional contra Meta para que esta desactive las funciones que generan adicción entre los jóvenes.

El fiscal considera que estas herramientas causan, además de adicción, “ansiedad, depresión y/o trastornos alimentarios”.

“Acabamos de pedir a un tribunal de Florida que ordene a Meta desactivar las funciones que enganchan a los adolescentes y que deje en paz a los niños de Florida cuando están en la escuela o durmiendo”, dijo Uthmeier.

En su red social X publicó que “Meta intentó que aceptáremos su oferta a la baja, pero no vamos a traicionar a nuestros niños”.

Constantes demandas

Meta tuvo que pagar $16.680 millones de dólares para resolver una demanda que fue presentada por varios estados por el mismo conflicto de generar adicción entre los menores.

Florida destaca en su escrito judicial que solicita la desactivación inmediatemente en cuenta de menores de funciones como “infinite scroll” (desplazamiento infinito), la reproducción automática de vídeos y las notificaciones nocturnas.

Medidas para proteger a los menores de edad

Para el fiscal, Meta mintió al decir que Instagram y Facebook eran seguros para sus hijos, ya que presuntamente fomentan la ansiedad, la depresión y trastornos alimentarios.

También exige que en las cuentas de los menores se elimine o restrinja los filtros de alteración facial o corporal, que provocarían trastornos de la imagen corporal y disformia.

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