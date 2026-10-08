Tragedia en EEUU: una niña de 12 años muere por una disputa de aparcamiento

Una niña de 12 años murió como resultado de un tiroteo entre dos hombres que se disputaban una plaza de garaje en un estacionamiento de Baltimore, Estados Unidos.

Según ha trascendido, la menor de edad quedó atrapada en la línea de fuego, pues se encontraba en un parque infantil, donde se encontraban más niños, viendo un partido de fútbol americano.

El comisario de la Policía de Baltimore, Richard Worley, declaró lo acontecido en rueda de prensa. “Lo que sabemos es que hubo algún tipo de altercado entre dos cobardes”, detalló el oficial.

“En el fuego cruzado, una niña de 12 años, que probablemente estaba allí viendo el partido, recibió un disparo y murió”, detalló el oficial.

En el hecho, que se produjo sobre las 6:00 pm del día sábado, otras tres personas resultaron heridas, una mujer y dos hombres.

Los tres fueron trasladados al centro hospitalario más cercano y trascendió que están fuera de peligro.

En búsqueda

Las fuerzas policiales han informado que están tras la pista de estos dos sospechosos, y que de momento no ha habido ninguna detención.

También queda por determinar cuántos disparos se efectuaron durante el tiroteo.

La noticia escaló a tal nivel que el propio alcalde de la entidad, Brandon Scott, se pronunció para lamentar lo sucedido: “Es una de las cosas más repugnantes que he visto en mi vida; dos hombres adultos comenzaron una discusión y ahora una niña de 12 años ha muerto”, concluyó.

Se dio a conocer que las autoridades están pidiendo la colaboración de cualquier persona que haya estado presente y pudiera haber visto lo sucedido.

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