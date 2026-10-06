“No pienso ir a verte”: el duro mensaje de las hijas de Caleb Flynn tras su condena por asesinato

Durante la audiencia donde se anunció que el exparticipante de ‘American Idol’, Caleb Flynn, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de su esposa, sus familiares, en específico sus hijas, tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos en un momento tan desgarrador.

Ava, la hija de 10 años de la pareja, escribió: “Mamá era la persona perfecta, la persona absolutamente perfecta. ¿Qué hizo (ella) para que la odiaras tanto?”

Mientras, Alyssa, de 12 años, preguntó: “¿Realmente pensaste en cuánto dolor causarías a tus propias dos hijas?”.

Las niñas no se encontraban en el tribunal; su familares fueron quienes dieron voz a su carta y le pedían al juez que se le dictara a Flynn, de 40 años, la pena máxima.

La fiscalía sostuvo durante el juicio que Flynn asesinó a su esposa a tiros, en su casa de Tipp City, debido a una relación extramatrimonial que sostenía con otra mujer integrante de su iglesia; además, Flynn alteró la escena del crimen y aseguró que un intruso había entrado a través del garaje.

Una maestra muy querida

Amigos y familiares de Ashely alegaron que era una persona muy querida, y además, una excelente maestra, una cristiana devota y una madre dedicada.

Alyssa criticó a su padre por mantener una relación extramatrimonial con otra mujer: “Ashley Flynn fue lo mejor que te pasó en la vida. Tenías una vida maravillosa y decidiste tirarla por la borda por una chica que tenía la mitad de tu edad (…) ¿Cómo podías estar de pie en esa iglesia y cantar sobre cuánto amas a Dios cuando conocías todos los secretos que guardabas en tu interior?”.

“Me duele el corazón verte sufrir, pero luego pienso que fue tu decisión”, dijo Ava. “Fue tu decisión abandonar a tus dos únicas hijas. Fue tu decisión ocultar todo a los demás y fue tu decisión matar a la única madre que he tenido”.

“Lamentablemente”, añadió, “fue una decisión que no se puede borrar, aunque realmente desearía que se pudiera”.

Seguir leyendo: