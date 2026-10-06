Mujer de Pensilvania es acusada de matar a su esposo durante una discusión por la seguridad de un arma

Dawn Marie Freeman, de 44 años, fue acusada de matar a su esposo durante una discusión sobre la manera en que este almacenaba un arma de fuego en su vivienda en Pensilvania.

Freeman enfrenta un cargo de homicidio criminal por la muerte de Bradley Freeman, de 40 años, además de cargos por agresión agravada y poner imprudentemente en peligro a otra persona, según documentos judiciales.

La Policía Estatal de Pensilvania informó que los agentes acudieron alrededor de las 6:37 p. m. del domingo 4 de octubre a una residencia ubicada en la cuadra 300 de Mine Road, en Adams Township, luego de que el departamento de policía local solicitara asistencia por una investigación de muerte.

Las autoridades determinaron que Dawn Freeman y su esposo habían tenido una discusión verbal que terminó con el disparo de un arma y la muerte de Bradley Freeman.

La Policía Estatal señaló que no existía una amenaza activa para el público.

La discusión comenzó por la seguridad del arma

Una declaración de causa probable obtenida por The Tribune-Democrat contiene detalles adicionales sobre lo ocurrido dentro de la vivienda.

Según el documento, Dawn Freeman dijo a los investigadores que durante al menos dos años su esposo acostumbraba dejar una pistola de 9 milímetros en lugares que no estaban asegurados y a los que podían acceder los niños.

La mujer declaró que el domingo regresó a casa y encontró el arma sobre la mesa de la sala.

Freeman aseguró que confrontó a su esposo por dejar la pistola en un lugar que consideraba peligroso y que él se negó a trasladarla a un sitio seguro.

De acuerdo con la declaración policial, Dawn Freeman dijo que se enojó ante la negativa de su esposo, tomó el arma, le apuntó al pecho y apretó el gatillo con la intención de “darle una lección”.

El disparo alcanzó a Bradley Freeman en el pecho.

Según su declaración a los investigadores, después de disparar, la mujer vio a su esposo caer boca abajo sobre el piso de la sala. Luego arrojó el arma al otro lado de la habitación y comenzó a gritar.

El hijo de la pareja intentó ayudar

El hijo de Dawn Freeman se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el disparo.

Según la declaración de causa probable, el joven realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras su madre llamaba al 911 para solicitar ayuda.

Los servicios de emergencia llegaron posteriormente a la residencia y Bradley Freeman fue declarado muerto.

El forense del condado de Cambria, Jeff Lees, realizó una autopsia el lunes y determinó que la causa de muerte fue una herida de bala en el pecho.

Durante una entrevista voluntaria con los detectives, Dawn Freeman presuntamente dijo que durante años había rogado a su esposo que dejara de colocar el arma en lugares inseguros.

La mujer explicó a los investigadores que temía que pudiera ocurrir “algo malo” debido a la manera en que su esposo dejaba la pistola.

Dawn Freeman permanece detenida sin derecho a fianza

Dawn Freeman fue detenida durante el fin de semana y compareció ante un tribunal el lunes por la mañana para su lectura de cargos.

Los registros judiciales indican que permanece encarcelada sin derecho a fianza en la prisión del condado de Cambria.

Además del cargo de homicidio criminal, enfrenta un cargo de agresión agravada y otro por poner imprudentemente en peligro a otra persona.

La investigación sobre las circunstancias que llevaron al disparo continúa.

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