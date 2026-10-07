Condenado a cadena perpetua Caleb Flynn, exconcursante de ‘American Idol’, por el asesinato de su esposa

Caleb Flynn, participante del programa ‘American Idol’, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de su esposa.

Flynn, de 40 años, fue hallado culpable por un jurado que rechazó su defensa sobre que un presunto intruso irrumpió en su casa de Ohio y que disparó a su esposa, Ashley Flynn, mientras esta dormia.

Además, fue hallado culpable de asesinato con agravantes, manipulación de pruebas y otros seis cargos más.

Preparó una escena

En febrero, Flynn asesinó a tiros a su esposa, una maestra de 37 años, en su casa en Tipp City y luego preparó el lugar para que pareciera que alguien había entrado por el garaje.

El antiguo pastor de musica aseguró a la policia que estaba dormido cuando escuchó los disparos y descubrió que su esposa estaba muerta en la cama, además de que la puerta del garaje estaba abierta. Mientras sus hijas de 9 y 11 años estaban durmiendo en la casa.

Flyn pidió disculpas

Durante la audiencia de sentencia, Flynn leyó una declaración alegando amor por su familia y disculpándose por sus decisiones, aunque no especifica cuáles son, y siguió declarándose inocente.

“Le hice promesas a Ashley el día de nuestra boda. No las cumplí”, dijo.

La jueza del caso, Jeannine Pratta, catalogó a Flynn como un riesgo “extremo” para la sociedad y por ello tomó la decisión de su sentencia.

La fiscalía presentó 100.000 mensajes entre Flynn y su amante, Alleigha Botner; uno de ellos decía: “Anoche estuve despierto hasta las 4 de la mañana llorando, pensando literalmente en maneras de matarla y no ir a la cárcel”.

Mientras en otro afirmaba: “Solo quiero que esté muerta y desaparezca”.

Por su parte, la defensa de Flynn no lo llamó a testificar en el estrado ni tampoco tuvo testigos a su favor.

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