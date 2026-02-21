Exconcursante de “American Idol” es acusado de matar a su esposa en Ohio y fingir un robo

Un exconcursante de “American Idol” fue acusado de asesinar a su esposa en su domicilio de Ohio y de simular un robo con resultado fatal, informaron las autoridades.

Caleb Flynn, de 39 años, fue acusado el viernes de asesinato, agresión con agravantes y manipulación de pruebas por la muerte de su esposa, Ashley Flynn, ocurrida el 16 de febrero, según una denuncia penal presentada ante el Tribunal Municipal del Condado de Miami.

Se declaró no culpable el viernes durante una comparecencia ante el tribunal y se encuentra detenido con una fianza de 2 millones de dólares en efectivo, según consta en los registros judiciales consultados por NBC News.

En un comunicado, el abogado de Caleb Flynn afirmó que su cliente espera defenderse de las acusaciones. “Estamos decepcionados y preocupados por el breve plazo y la aparente premura en el juicio de este caso”, declaró el abogado, L. Patrick Mulligan.

Llamó al 911 y fingió un robo

Caleb Flynn apareció en la temporada 12 de “American Idol”, donde lo describieron como un “pastor musical” que “nació” para cantar.

Ashley Flynn, de 37 años, era maestra sustituta y entrenadora de voleibol de secundaria en Tipp City, al norte de Dayton, según informó el distrito escolar local en una publicación de Facebook. Fue descrita como una maestra dedicada, conocida por su “hermosa sonrisa, calidez, amabilidad y el impacto positivo que tuvo en tantas personas”.

En un comunicado de prensa del 16 de febrero, el departamento de policía de la ciudad informó que los agentes acudieron a la vivienda a las 2:31 a. m. tras un robo reportado en el que un residente recibió un disparo.

En el audio de la llamada al 911, obtenido por NBC News, se escucha a Caleb Flynn contar frenéticamente a un operador que alguien irrumpió en su casa y le disparó a su esposa.

Se le oye decir que la puerta del garaje estaba “abierta de par en par”, y que su esposa había recibido dos disparos en la cabeza. El comunicado policial indicaba que sus dos hijos se encontraban en casa en ese momento.

En la denuncia, un detective de la policía acusó a Caleb Flynn de disparar mortalmente a su esposa con una pistola de calibre .9 mm, de montar la escena del crimen y de engañar a los agentes.

La denuncia no explica cómo las autoridades determinaron que supuestamente montó la escena.

Sigue leyendo:

– Disparó a su hermana en el rostro con una ballesta: sospechoso arrestado en Nueva York.

– Hallan cadáveres de 3 hombres en un sótano de Detroit tras la denuncia de un hombre que escapó de ese lugar.