Hallan cadáveres de 3 hombres en un sótano de Detroit tras la denuncia de un hombre que escapó de ese lugar

La policía de Detroit investiga la escena de un crimen en una propiedad, tras descubrir tres cadáveres masculinos en el sótano de la casa.

Mientras respondían a la desaparición de una persona cerca de Fort Street, justo antes de la 1 p. m., hora local, del miércoles 18 de febrero, los agentes fueron abordados por un hombre que corrió hacia ellos alegando haber sido atacado en una vivienda de Edsel Street, según informaron WXYZ y CBS News.

El individuo no identificado también afirmó que la casa donde fue agredido contenía cadáveres.

“La policía entró en la vivienda y encontró a tres hombres adultos en el sótano, aparentemente brutalmente agredidos“, declaró la comandante de la policía de Detroit, Rebecca McKay, a los periodistas durante una transmisión de WXYZ.

Imágenes adicionales mostraron a varios agentes del orden en la vivienda de Edsel Street, que estaba bloqueada con cinta policial.

“Están fallecidos. Actualmente estamos analizando todas las pruebas, y este caso es muy preliminar en este momento”, continuó la comandante de policía.

McKay también afirmó que las víctimas, cuya identidad no ha sido pública, tenían alrededor de 50 años o más, según informó The Detroit News.

Sus restos estaban envueltos en toallas y alfombras, con sangre por todas partes, según informaron fuentes a WXYZ.

No se han identificado sospechosos ni se ha revelado públicamente el motivo. Se desconoce si alguna de las víctimas descubiertas el miércoles estaba relacionada con el caso inicial de la persona desaparecida.

