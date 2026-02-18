Autoridades de Virginia buscan a un hombre cuya esposa fue hallada muerta en el congelador de su casa

Las autoridades de Virginia acusaron a un esposo que presuntamente se encuentra prófugo tras encontrar el cuerpo de su esposa desaparecida dentro de un congelador en la casa de la pareja.

La víctima, Lina M. Guerra Echavarría, de 39 años, fue reportada como desaparecida por su hermano el 2 de febrero en Norfolk, Virginia, según una declaración jurada de arresto consultada por People.

Su último contacto conocido fue el 16 de enero, según anunció previamente la Policía Estatal de Virginia.

El 5 de febrero, investigadores de Norfolk, al ejecutar una orden de registro, encontraron el cuerpo de Echavarría dentro de un congelador en la cocina de su residencia, según la declaración jurada.

Después de que una autopsia realizada el 10 de febrero determinara que la muerte de Echavarría fue un homicidio, la policía de Norfolk acusó a su esposo, David Varela, de 38 años, de asesinato, según un comunicado emitido por el departamento el jueves 12 de febrero.

Missing woman found dead in freezer; husband charged with murder, sought worldwide.



Lina M. Guerra Echavarria, 39, was reported missing Feb. 2 after family members said they had not heard from her in two weeks. Virginia State Police said her last known contact was Jan. 16, 2026. pic.twitter.com/TgeqR6xwhW — 0HOUR1 (@0hour1) February 18, 2026

Sin embargo, Varela no ha sido arrestado, ya que las autoridades alegan que huyó del país. Tras contactar al FBI, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio Naval de Investigación Criminal (NCIS), la policía de Norfolk se enteró por HSI de que Varela podría haber huido a Hong Kong.

La familia de Echavarría afirmó a News 3 que Varela era un marido celoso. Supuestamente, le había contado a la familia de la mujer que esta había sido encarcelada por hurto en tiendas, e incluso envió una foto donde decía que la visitaba en la cárcel, apareciendo con un mono naranja.

Afirmó que no había comido en todo un día y que no podía parar de llorar debido al supuesto encarcelamiento de Echavarría.

Sin embargo, News 3 informó, citando informes judiciales, que Echavarría nunca había sido acusada ni condenada por las supuestas acusaciones de hurto.

El fiscal de la Commonwealth de Norfolk, Ramin Fatehi, confirmó a People que Varela ha sido acusado de asesinato en primer grado y ocultación de un cadáver.

“Ahora también se le acusa del delito federal de fuga a través de fronteras estatales o federales para evitar ser arrestado o procesado”, declaró Fatehi.

Varela es un reservista del Ejército en servicio activo que no ha respondido a las llamadas de su supervisor, según la declaración jurada.

La policía alega que Varela, quien tiene familia en Colombia, no tiene vínculos discernibles con Hong Kong, según las autoridades en la declaración jurada.

Sigue leyendo:

– Madre mató a su hija de 11 años durante viaje a Las Vegas y luego se quitó la vida.

– Ejecutó a su exmujer y a su hijo y luego incendió la vivienda en Indiana: pasará el resto de su vida en prisión.