Madre mató a su hija de 11 años durante viaje a Las Vegas y luego se quitó la vida

Una madre de Utah presuntamente mató a tiros a su hija de 11 años y luego se suicidó dentro de una habitación del Rio Hotel & Casino en Las Vegas, en un caso que ha conmocionado tanto a Nevada como a su estado de origen.

El Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas informó que los agentes acudieron al hotel el domingo alrededor de las 10:45 a. m. tras un reporte de verificación de bienestar, luego de que madre e hija no se presentaran a una actividad programada.

Aunque inicialmente las autoridades no divulgaron los nombres, registros judiciales y familiares identificaron a las víctimas como Tawnia McGeehan, de 38 años, y Addi Smith, de 11.

Cronología del hallazgo

Según el teniente de homicidios Robert Price, los agentes tocaron la puerta durante varios minutos sin obtener respuesta. Más tarde, tras nueva información proporcionada por allegados, personal de seguridad ingresó a la habitación alrededor de las 2:30 p. m. y encontró a ambas sin vida.

“La madre disparó a su hija y luego se pegó un tiro”, declaró Price en conferencia de prensa. Añadió que se halló una nota, cuyo contenido no fue revelado.

El forense determinó que McGeehan murió por una herida de bala en la cabeza y clasificó su fallecimiento como suicidio. La causa oficial de muerte de la menor permanece pendiente.

Una larga batalla por la custodia

Documentos judiciales muestran que McGeehan y su exesposo, Brad Smith, sostuvieron durante años una intensa disputa por la custodia de la niña desde su divorcio en 2015.

Las órdenes judiciales establecían protocolos estrictos para los intercambios, incluyendo entregas supervisadas en el estacionamiento del Departamento de Policía de Herriman y la obligación de comunicarse únicamente a través de una aplicación aprobada por el tribunal.

En 2020, la madre perdió temporalmente la custodia tras determinaciones judiciales que señalaban conductas que podrían afectar la relación de la menor con su padre. Para 2024, ambos habían acordado una custodia compartida alternando semanas.

Tensiones recientes en el equipo de animadoras

Madre e hija se encontraban en Las Vegas para una competencia de porristas. Addi formaba parte de Utah Xtreme Cheer.

Familiares indicaron que en semanas recientes existieron conflictos con otras madres del equipo. Según declaraciones recogidas por medios locales, McGeehan habría recibido mensajes de texto considerados “crueles” y las tensiones habrían escalado tras una competencia anterior.

El propietario del gimnasio, Kory Uyetake, confirmó que tenía conocimiento de desacuerdos entre padres, aunque aseguró que todo parecía normal antes del viaje.

Tras conocerse la tragedia, Utah Xtreme Cheer anunció la cancelación de clases y expresó estar “completamente desconsolado”. Otras organizaciones donde participó la menor también publicaron mensajes de duelo.

Llamado a evitar especulaciones

Valerie Krystine Muniz, quien se identificó como tía de la niña, pidió en redes sociales que cesaran las especulaciones mientras la familia enfrenta el duelo.

“Nunca he conocido a un hombre que ame y luche por su hija como lo ha hecho él”, escribió en referencia al padre de la menor. “El sistema les falló a ambos”.

La investigación continúa y las autoridades no han revelado más detalles sobre un posible motivo.

Sigue leyendo:

–Tiroteo en Las Vegas: hombre mató a cinco personas, hirió a una niña y luego se quitó la vida

–Hombre de Las Vegas asesinó a su vecino por exponer sus genitales frente a su familia

–Disputa legal terminó en tragedia: ¿qué provocó el tiroteo en un despacho de abogados de Las Vegas?