Ejecutó a su exmujer y a su hijo y luego incendió la vivienda en Indiana: pasará el resto de su vida en prisión

Un juez del Gibson County Circuit Court impuso la pena máxima de 126 años de prisión a Michael R. Kegg Jr., hallado culpable de asesinar a su exesposa, Malisa Kegg, de 51 años, y a su hijo, Michael Kegg III, de 34, antes de incendiar la vivienda familiar en un intento de encubrir el crimen en Indiana.

El juez Jeffrey F. Meade dictó 64 años por el asesinato del hijo y 62 por el de la exesposa, sentencias que deberán cumplirse de manera consecutiva en un centro correccional estatal.

Crimen tras audiencia de divorcio

El doble homicidio ocurrió apenas dos semanas después de que el acusado y su exesposa comparecieran ante un tribunal por su proceso de divorcio. Según reportes judiciales, durante esa audiencia el juez le ordenó cumplir una serie de obligaciones en un corto plazo.

El 31 de diciembre de 2024, agentes de la Gibson County Sheriff’s Office y bomberos del Departamento de Francisco respondieron a una llamada al 911 por un incendio estructural en una vivienda ubicada en el bloque 7000 de East State Road 64, en Francisco, a unos 200 kilómetros al sur de Indianápolis.

Tras sofocar las llamas, los investigadores hallaron el cuerpo sin vida del hijo en la cocina, junto a un recipiente con acelerante. En la sala encontraron el cadáver de Malisa Kegg. Aunque ambos presentaban quemaduras, las autopsias confirmaron que murieron por heridas de bala en el pecho antes del incendio.

En la escena se recuperaron cartuchos percutidos de una escopeta calibre .410 y el arma fue encontrada dentro de la vivienda, apoyada contra una pared y aún cargada con un cartucho sin disparar.

Sospechas de conspiración

Las autoridades señalaron que Kegg se convirtió rápidamente en el principal sospechoso. En entrevistas con detectives, su actual esposa, Amanda Kegg, ofreció versiones contradictorias sobre los hechos.

Inicialmente dijo no haber visto a su esposo el día del incendio. Posteriormente admitió que lo llevó de madrugada a Francisco y que él le pidió dejar su teléfono en casa. Según la investigación, ella acudió a un banco y retiró $800 dólares —el máximo permitido en un día— mientras él permanecía en la zona.

Los fiscales sostienen que ambos “formularon un plan” para asesinar a las víctimas y luego incendiar la casa con el objetivo de ocultar el crimen. Amanda Kegg enfrenta dos cargos de asesinato y dos de conspiración para cometer asesinato. Su juicio está programado para noviembre.

Un día antes del incendio, Michael Kegg acudió al ayuntamiento de Francisco para exigir que cortaran el suministro de agua en la vivienda de su exesposa, alegando que ya no deseaba pagar sus servicios públicos.

La sentencia pone fin al proceso contra el autor material del crimen, mientras la justicia avanza en el caso contra la presunta coautora.

