Viajó siete horas a Carolina del Norte para matar a su exnovia ucraniana y a su pareja en San Valentín

Una refugiada ucraniana de 21 años y su novio, un militar estadounidense de 28, fueron asesinados el Día de San Valentín dentro de su apartamento en Vass, Carolina del Norte, informaron autoridades del condado de Moore.

Las víctimas fueron identificadas como Kateryna Tovmash, conocida como Kate, y Matthew Wade, soldado asignado a Fort Bragg. Ambos fueron hallados sin vida alrededor de las 7:45 a. m. del sábado.

Sospechoso detenido en Ohio

El principal sospechoso es Caleb Fosnaugh, de 25 años, exnovio de Tovmash. Fue arrestado horas después en Ohio, tras ser detenido en una parada de tráfico por la Coshocton County Sheriff’s Office.

Las autoridades indicaron que la Moore County Sheriff’s Office alertó a sus pares en Ohio sobre el doble homicidio. Fosnaugh enfrenta cargos por allanamiento y dos cargos de asesinato, y permanece detenido sin derecho a fianza mientras se tramita su extradición.

Según la investigación preliminar, el sospechoso habría viajado aproximadamente siete horas desde Ohio hasta Carolina del Norte, ingresó al apartamento y posteriormente regresó a su estado.

Ataque frente a hermanos menores

Tovmash se encontraba cuidando a varios de sus hermanos menores cuando ocurrió el ataque. De acuerdo con reportes locales, los niños habrían permitido la entrada del agresor sin conocer sus intenciones.

Uno de los hermanos relató en redes sociales que el atacante obligó a uno de los menores a despertarla antes de dispararle en la cama. Wade también fue asesinado a tiros mientras dormía.

Familiares señalaron que el hermano menor de seis años presenció la escena.

Una vida marcada por la guerra y la fe

Tovmash había emigrado a Estados Unidos junto a su familia para huir de la guerra en Ucrania. Amigos la describen como una joven alegre, amante del piano, la fotografía y dedicada al cuidado de sus hermanos.

Era miembro activo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y parte de su familia reside en Utah, donde planean realizar su funeral. Amigos y allegados iniciaron una campaña en línea para cubrir los gastos de traslado y servicios funerarios.

El sheriff del condado de Moore, Ronnie Fields, calificó el crimen como “una pérdida trágica e insensata” y destacó la rápida coordinación entre agencias para detener al sospechoso.

La investigación continúa mientras la comunidad lamenta la muerte de una joven que había buscado refugio en Estados Unidos tras escapar de la guerra, y de un soldado en servicio activo.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.