Disparó a su hermana en el rostro con una ballesta: sospechoso arrestado en Nueva York

Un hombre de 21 años fue acusado de intento de asesinato luego de que, presuntamente, disparara con una ballesta al rostro de una mujer en una residencia de Long Island, en el estado de Nueva York.

El sospechoso, identificado como Samy Sedhom, fue detenido tras el incidente ocurrido el 13 de febrero, según informó el Departamento de Policía del Condado de Nassau.

Ataque en el garaje

De acuerdo con los detectives, los agentes respondieron a un llamado de asistencia en una vivienda ubicada en West Avenue. Al llegar, encontraron a una mujer de 28 años con una laceración sangrante en el lado derecho del rostro.

Las autoridades determinaron que Sedhom habría disparado una ballesta contra la víctima, quien, según medios locales, sería su hermana. Fue arrestado sin incidentes en el lugar.

La mujer fue trasladada a un hospital cercano y se encuentra en condición estable, detalló la policía.

Según reportó KABC, el ataque ocurrió cuando la víctima regresaba del gimnasio e ingresaba al garaje de la vivienda. Los investigadores hallaron una flecha incrustada en la pared del garaje como parte de las evidencias.

Posteriormente, durante el registro de la habitación del acusado, los oficiales localizaron una caja correspondiente a la ballesta, una katana tipo samurái y una computadora, objetos que fueron incautados para la investigación.

Cargos graves y posible condena

Sedhom enfrenta cargos por intento de asesinato en segundo grado, agresión en primer grado, posesión criminal de un arma en cuarto grado, manipulación de pruebas en primer grado y acecho en primer grado.

El cargo de intento de asesinato podría acarrear una pena de hasta 25 años de prisión en caso de ser hallado culpable.

Registros judiciales indican que compareció por primera vez ante el tribunal el miércoles, donde se declaró inocente. El juez ordenó su detención sin derecho a fianza y emitió una orden de protección temporal a favor de la víctima.

Hasta ese mismo día, su nombre no figuraba en la lista pública de reclusos de la cárcel del condado de Nassau.

El caso continúa bajo investigación mientras avanzan las diligencias judiciales.

