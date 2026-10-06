Trump anuncia plan de $6,600 millones para ampliar fabricación de submarinos; presenta nuevo astillero en Baltimore

El presidente Donald Trump anunció este martes un proyecto de $6,600 millones para ampliar la capacidad industrial de Estados Unidos en la fabricación de componentes para submarinos militares, mediante una asociación entre la empresa de tecnología de defensa Anduril Industries y la Marina. El proyecto, denominado Arsenal-2, será construido en Sparrows Point, dentro del complejo industrial Tradepoint Atlantic, en el condado de Baltimore.

Anduril aportará $3,700 millones de capital privado y la Marina estadounidense respaldará el proyecto con un contrato de hasta $2,900 millones.

Durante el anuncio, Trump presentó la iniciativa como parte de su estrategia para recuperar la capacidad de construcción naval estadounidense y fortalecer la producción militar frente a la competencia internacional. “Hoy damos inicio oficialmente a la construcción del mayor astillero de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No ha habido nada como lo que estamos haciendo hoy”, afirmó el presidente ante personal de la Armada.

El nuevo complejo tendrá aproximadamente 2 millones de pies cuadrados y fabricará componentes esenciales para los submarinos nucleares de ataque de la clase Virginia, incluidos tubos lanzatorpedos y otros conjuntos de gran tamaño. La instalación está prevista para comenzar operaciones en 2030.

ARSENAL-TWO: Anduril will invest over $3.7B, combined with a $2.9B federal contract, for the next generation of American submarines.



This project will create tens of thousands of jobs, drive billions in economic output, and restore America's maritime dominance. ??? pic.twitter.com/TnYztkOPp9 — The White House (@WhiteHouse) October 6, 2026

Arsenal-2 promete miles de empleos en Maryland

El proyecto contempla la creación de más de 3,100 empleos directos y el respaldo de más de 11,000 puestos adicionales en otras partes del país. Las autoridades de Maryland calculan que Arsenal-2 podría generar más de $2,000 millones anuales en actividad económica.

La inversión representa además un nuevo paso en la expansión de Anduril, una compañía conocida por sus sistemas autónomos, drones y tecnología militar. La empresa ya desarrolla una instalación en California para producir componentes destinados a submarinos de la clase Virginia.

Trump ha convertido el fortalecimiento de la industria naval estadounidense en una de las prioridades de su administración, mientras la Marina busca incrementar su capacidad de producción de submarinos. La clase Virginia es actualmente una de las principales plataformas de ataque submarino de la Armada.

.@POTUS announces construction of the largest new shipyard in the United States since WWII at Sparrows Point in Maryland ? with @anduriltech's $3.7B investment alongside the Navy's $2.9B contribution. pic.twitter.com/x7bvXdYHp2 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 6, 2026

El proyecto también tiene una dimensión política. Trump acudió a Maryland, un estado gobernado por el demócrata Wes Moore, durante la recta final hacia las elecciones de medio término. Moore no participó como orador en el evento y posteriormente dijo que funcionarios estatales habían trabajado durante meses para atraer la inversión a la zona.

Trump afirmó además que los contribuyentes estadounidenses tendrán una participación de 40% en el nuevo astillero, aunque todavía no se han detallado públicamente los términos de esa participación.

El anuncio se suma a otros proyectos recientes destinados a ampliar la infraestructura naval estadounidense, en un momento en que Washington busca aumentar la producción militar y reducir las limitaciones de capacidad que han afectado durante años a la construcción de submarinos.

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