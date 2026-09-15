EE.UU. reconoce poseer un arma en el espacio destinada responder ante amenazas de seguridad nacional

La defensa los intereses de Estados Unidos se trasladó al espacio luego de darse a conocer que ya cuenta con un arma puesta en órbita, la cual puede activarse para responder ante amenazas de seguridad nacional.

Al ser invitado como uno de los ponentes de la conferencia anual sobre aire, espacio y ciberseguridad celebrada en National Harbor, Maryland, Troy Meink, secretario de la Fuerza Aérea, dio conocer que el gobierno estadounidense lanzó al espacio un arma destinada a operar desde la tierra en caso de ser necesario.

“Seguimos asegurándonos de estar preparados para afrontar los desafíos de las amenazas en constante evolución, dondequiera que se presenten. Por eso, Estados Unidos ahora cuenta con armas de control espacial en órbita capaces de defender a la fuerza conjunta contra acciones hostiles de adversarios.

Es de vital importancia que mantengamos nuestro dominio no solo en el aire, sino también en el espacio”, señaló el funcionario sin especificar las características del arma en cuestión ni tampoco cuando fue lanzada al espacio.

Al respecto, el diario The Washington Post asegura que un funcionario consultado bajo condición de mantener su identidad en resguardo describe a la nueva arma estadounidense como el mejor recurso para destruir a cualquier tipo de satélite detectado como amenazante para las actividades del ejército o bien para los satélites de la milicia.

Previo a la declaración del responsable de la Fuerza Aérea se sabía que los gobiernos de China y Rusia se encontraban en etapa de pruebas sobre otro tipo de armas enfocadas en afectar y hasta destruir satélites de naciones consideradas hostiles a sus intereses.

No obstante, en Washington elogian el hecho de presuntamente haber retomado el liderazgo en la carrera por extender la supremacía estadounidense más allá de los confines de la tierra para trasladarla a la órbita planetaria.

Hacia finales del mes pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden para crear la Academia Espacial de Estados Unidos cuyo objetivo consiste en que la nación cuente con una Fuerza Espacial.

“Necesitamos educar y capacitar a toda una generación de militares cualificados, ingenieros, operarios civiles y demás personal cualificado.

Esto es algo que me entusiasma enormemente, dado el rápido crecimiento de la fuerza espacial y la industria espacial comercial, y la expansión de nuestras ambiciones hacia la Luna y mucho más allá”, expresó antes de firmar el documento.

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