Trump “presume” uniforme de la Fuerza Espacial y provoca críticas por sus similitudes con diseños nazis

El presidente Donald Trump provocó una intensa reacción en redes sociales después de publicar una imagen del que presentó como un posible uniforme de “próxima generación” para los integrantes de la Fuerza Espacial de Estados Unidos. La imagen, difundida el domingo a través de Truth Social, muestra a un integrante de la rama militar con una chaqueta gris oscuro, pantalones a juego, cinturón negro, botas altas y una gorra. El emblema Delta de la Fuerza Espacial aparece en distintas partes del atuendo.

El diseño señala que sus colores incluyen “gris espacial”, “negro medianoche”, “gris plata” y “negro satinado”. El gráfico también afirma que la propuesta toma como referencia “la disciplina y funcionalidad del uniforme de ‘Starship Troopers'”, aunque fue modernizada para los llamados Guardianes, como se conoce al personal de la Fuerza Espacial. La publicación no especificó si se trata de un diseño oficial que será adoptado por el gobierno federal o simplemente de una propuesta difundida por Trump. Hasta el momento, tampoco quedó establecido que el uniforme mostrado vaya a reemplazar el diseño actualmente utilizado por la rama militar.

TRUMP: Posts image of next-generation United States Space Force service dress uniform pic.twitter.com/LjTnP1A1EQ — Trump Truths (@trumptruthsbot) September 6, 2026

Las comparaciones con Star Wars y el régimen nazi

La apariencia oscura del uniforme generó rápidamente comparaciones con los soldados del Imperio Galáctico de “Star Wars” y con las unidades de las SS de la Alemania nazi. Algunos usuarios cuestionaron que un uniforme estadounidense tuviera una estética asociada en la cultura popular con los villanos de películas de ciencia ficción y con regímenes autoritarios.

La referencia a “Starship Troopers” también añadió controversia. La película de 1997, dirigida por Paul Verhoeven, presenta una sociedad futurista altamente militarizada y fue concebida como una sátira del fascismo y del militarismo. Verhoeven ha explicado en distintas ocasiones que buscaba mostrar precisamente los peligros de una sociedad dominada por valores ultramilitaristas.

La Fuerza Espacial fue creada en diciembre de 2019 como la sexta rama de las Fuerzas Armadas estadounidenses. En enero de 2026 presentó formalmente su diseño actual de uniforme, desarrollado a partir de las opiniones de sus propios Guardianes. Trump también anunció recientemente la creación de una Academia Espacial de Estados Unidos destinada a formar a astronautas, científicos, ingenieros, operadores y personal militar. De acuerdo con la orden ejecutiva, algunos graduados deberán cumplir posteriormente un periodo de servicio en las Fuerzas Armadas o en la NASA.

Mientras continúa el debate en internet, no existe confirmación de que el uniforme mostrado por Trump sea el diseño definitivo que utilizará la Fuerza Espacial.

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