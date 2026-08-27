Administrador de la NASA propone reubicar a los centros de datos en la órbita terrestre

Ante la renuencia surgida en varios estados, al pretender convertirlos en zonas para albergar centros de datos para acelerar el avance de la Inteligencia Artificial (IA), Jared Isaacman, máximo responsable de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) propone reubicarlos en la órbita terrestre.

El impulso de las grandes compañías tecnológicas a los proyectos relacionados con IA para incorporarla a la mayoría de las tareas todavía realizadas por los seres humanos, obliga a construir más centros de datos donde entrenar, desplegar y ejecutar esos modelos.

Sin embargo, el avance de la IA también implica desafíos pendientes por resolver como son el elevado consumo de electricidad y agua necesaria para mantener funcionado y sin que se calienten dichas instalaciones.

A esto debe agregarse el impacto ambiental en las grandes áreas naturales donde son instalados y la huella energética que producen.

Es por ello, que en algunos estados existe renuencia para permitir que sean instalados bajo el argumento de que incrementan los precios de la energía de las comunidades cercanas y disminuyen el acceso al agua.

En respuesta, algunos políticos tanto demócratas como republicanos están tratando de apoyar políticas más estrictas para los centros de datos.

BREAKING: I just signed an Executive Order implementing the strictest standards in the nation for AI data centers ? because I will not allow Pennsylvanians to be bullied by greedy developers and bulldozed by the lawyers working for these big tech companies.



Effective? pic.twitter.com/n7WqwltJhZ — Governor Josh Shapiro (@GovernorShapiro) August 18, 2026

El ejemplo más palpable de ello, es la orden firmada recientemente por el demócrata Josh Shapiro, gobernador de Pensilvania, a través de la cual pretende exigirles a quienes desarrollen centros de datos cubrir los costos de electricidad, pero sobre todo obtener el apoyo de los ciudadanos en los lugares elegidos para desarrollar proyectos IA.

“Estamos eliminando TODOS los centros de datos de nuestro programa de permisos de vía rápida e impidiendo que cualquier oficina o agencia bajo mi jurisdicción firme un acuerdo de confidencialidad con desarrolladores de centros de datos de IA”, escribió en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Como alternativa de solución, durante una entrevista concedida a Nexstar DC, Jared Isaacman planteó la sugerencia de reinstalar los centros de datos en el espacio.

“Tomemos nuestros centros de datos, pongámoslos en órbita terrestre, aprovechemos ese reactor de fusión gratuito que está ahí fuera a nuestra disposición y usémoslo para asegurarnos de ganar la carrera espacial, sin duda, pero también la carrera de la IA”, indicó.

Uno de los puntos no aclarados por el administrador de la NASA es cómo evitaría que se calienten esos centros de datos al estar operando día y noche, esto debido a la gran cantidad de agua que demandan los que se encuentran ya instalados en algunos puntos de la tierra.

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