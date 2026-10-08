El mítico edificio Chrysler se prepara para una nueva vida

Uno de los rascacielos más emblemáticos del horizonte de Manhattan, el edificio Chrysler, volverá a brillar por una nueva renovación tras un nuevo acuerdo de venta multimillonario.

El rascacielos fue construido hace casi 100 años en Nueva York y volverá a tener su mundialmente reconocida cúpula art déco nuevamente brillante, además de la fachada de 77 pisos.

Tishman Speyer y sus socios son los nuevos dueños e invertirán $235 millones de dólares para remodelar, incluyendo el piso 61 que consta de enormes gárgolas y además de un salón de lujo.

La mayor parte del edificio estará destinada a ser las oficinas de Tishman Speyer y sus socios. Resaltaron que “la construcción de nuevas oficinas en el barrio ha sido prácticamente inexistente durante décadas”.

Planes de renovación

El edificio Chrysler, con sus 319 metros, fue el edificio más alto del mundo, pero un año después fue superado por el Empire State Building.

Según el nuevo dueño, la renovación incluirá la mejora del sistema mecánico de ascensores, eléctricos y de climatización del edificio.

El terreno donde se encuentra el edificio es propiedad de la Universidad Cooper Union y como parte del acuerdo, Tishman Speyer realizará pagos de arrendamiento, los cuales serán utilizados para financiar “un ambicioso plan para restablecer las becas completas para todos los estudiantes de pregrado”.

Su diseño

El magnate del motor, Walter Chrysler, fue quien se encargó de financiar su construcción en 1928 y esta duró dos años.

Su diseño estuvo a cargo del arquitecto William Van Alen y se inspiró en los adornos del capó del automóvil Chrysler de 1929.

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