Fallece a los 86 años Jim Bakker, figura del televangelismo estadounidense envuelta en escándalo

Jim Bakker falleció a los 86 años y construyó su imperio mediático multimillonario telepredicando frente a millones de estadounidenses, pero los escándalos por fraude y conspiración hicieron que renunciara.

En 1974, junto a su esposa de ese momento, Tammy Faye, lanzó su programa de televisión cristiano llamado “The PTL Club”, que en su mayor momento de fama lo veía diariamiente 13 millones de persona.

La fama del imperio Bakker comeznó a decaer a finales de los años 80, cuando este se vio envuelto en escándalos sexuales y luego fue condenado por fraude postal y electrónico. Mientras, Tammy Faye, que se divorció de él en 1992, nunca fue acusada de ningún delito.

Al pasar los años, Bakker se casó y esta vez con Lori Bakker, con quien volvió a fundar un nuevo misterio televisivo en 2003.

La viuda Bakker describió a su esposo como “mi mejor amigo y el hombre con quien tuve el honor de compartir tantas etapas de la vida y del ministerio”, aunque no ofreció detalles sobre la causa de la muerte.

The PTL Club

“The PTL Club” o en español “Alabado sea el Señor” o también conocido como “Gente que ama”, fue el programa que lanzó a la fama a Bakker junto a Tammy Faye.

Llegaron a tener 2.000 empleados y un complejo parques temáticos de 930 hectáreas en Fort Mill, Carolina del Sur.

El matrimonio era conocido por su vida de lujos; tenían un jet privado, varias casas, coches de lujo y demás.

Su declive vino con la revelación de un encuentro sexual con su exsecretaria de la iglesia, Jessica Hahn, por lo que en 1987, Bakker renunció al ministerio de PTL.

Los escándalos continuaron y Jessica Hahn fue acusada de recibir un soborno de $265.000 dólares con fondos del ministerio.

Hahn también acusó a Bakker de agresión sexual, aunque este lo negó y dijo que todo fue conseusado.

Condenado

En 1984, Bakker fue declarado culpable de 24 cargos de fraude postal y electrónico, además de conspiración para un plan de un parque temático cristiano, y tuvo que cumplir más de cuatro años de prisión.

Al salir de la cárcel en 1994, Bakker escribió un libro y lo tituló “Me equivoqué”.

Cuatro años después se casó con Lori; en 2003 iniciaron un ministerio televisivo juntos y en 2008 lanzaron “The Jim Bakker Show”.

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