Mujer muere y bebé queda herida tras caer desde un edificio en el Bronx

Una mujer de 23 años murió y una bebé de aproximadamente un año permanece en estado crítico después de que ambas cayeran desde un edificio de apartamentos en el Bronx, Nueva York, durante la madrugada del martes.

Los agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) acudieron alrededor de las 3:38 a. m. al edificio ubicado en 2550 Olinville Avenue, donde encontraron a las dos víctimas en el suelo con lesiones compatibles con una caída desde una altura considerable.

Ambas fueron trasladadas inicialmente al Jacobi Hospital en estado crítico. La mujer murió posteriormente a causa de sus heridas.

Un testigo dijo que fueron arrojadas desde un balcón

La Policía comenzó a investigar las circunstancias de la caída después de que un testigo informara que una de las víctimas era una bebé.

Según WABC, ese testigo también dijo a las autoridades que la mujer y la niña habían sido arrojadas desde un balcón.

Sin embargo, las autoridades no han confirmado hasta el momento que ambas víctimas hayan sido lanzadas desde el edificio.

Otro testigo declaró a WABC que escuchó a una mujer gritar “por favor, no hagas esto” antes de observar cómo algo caía al suelo.

La relación entre la mujer de 23 años y la bebé tampoco ha sido confirmada por las autoridades.

La niña, que se cree que tiene alrededor de un año, permanece hospitalizada en estado crítico.

La Policía registra el edificio

Tras el incidente, agentes de la unidad de servicios de emergencia del NYPD ingresaron al edificio de 18 pisos ubicado en Olinville Avenue como parte de la investigación.

Las autoridades acordonaron varias zonas alrededor del inmueble mientras examinaban el lugar donde fueron encontradas las víctimas.

La presencia policial continuó durante la mañana del martes mientras los investigadores intentaban determinar qué ocurrió antes de que la mujer y la bebé cayeran al suelo.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si hubo una tercera persona involucrada ni han informado sobre posibles arrestos relacionados con el caso.

La investigación continúa y se espera que las autoridades determinen cómo ocurrieron los hechos y desde qué punto del edificio cayeron las víctimas.

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