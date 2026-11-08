Elon Musk podría ganar el control de Tesla sin completar su billonario bono

El futuro de Tesla podría dar un giro importante si prospera la posibilidad de unir sus operaciones con SpaceX. La eventual combinación de las dos compañías no solo tendría consecuencias empresariales y financieras, sino que también podría cambiar la posición de Elon Musk dentro del fabricante de autos eléctricos.

Lee también: Ojo: el Kia EV6 2027 mantiene sus siete versiones sin aumentos

Una investigación de Reuters, basada en un análisis de Barclays, plantea un escenario llamativo. Si SpaceX adquiriera Tesla bajo las valoraciones contempladas por los analistas, Musk podría controlar el 56% de los derechos de voto de la empresa resultante, aunque su participación económica sería cercana al 37%.

Puedes leer: Ford imagina un auto que se estaciona solo para frustrar robos

La diferencia está en la estructura accionaria de SpaceX, donde el empresario concentra aproximadamente el 85% de los derechos de voto. Esa particularidad podría permitirle aumentar su influencia sobre Tesla sin necesidad de completar los objetivos establecidos en su millonario paquete de compensación.

Elon Musk. Crédito: Michel Euler | AP

El bono de Tesla todavía tiene objetivos pendientes

En noviembre de 2025, los accionistas de Tesla aprobaron un plan de remuneración para Musk que podría alcanzar un billón de dólares. El acuerdo contempla un período de 10 años y establece una serie de condiciones financieras y operativas que el empresario debe cumplir para recibir las acciones correspondientes.

Entre los objetivos aparecen elevar el valor bursátil de Tesla hasta 8,5 billones de dólares, poner en funcionamiento un millón de robotaxis y conseguir la venta de un millón de robots humanoides.

El programa está dividido en 12 tramos de compensación. Cada uno depende de resultados concretos y permite que Musk incremente progresivamente su participación en la compañía.

Sin embargo, según la documentación de Tesla citada en la investigación, hasta octubre de 2026 el empresario todavía no había desbloqueado ninguno de esos tramos.

SpaceX podría cambiar las reglas de participación

El escenario analizado por Barclays resulta interesante porque separa dos conceptos que no necesariamente avanzan juntos, la participación económica y el poder de voto.

El Tesla Model Y es la referencia del Tesla Model Q. Crédito: Tesla. Crédito: Cortesía

En Tesla, Musk necesita cumplir las condiciones de su paquete para acceder a nuevas acciones y aumentar su influencia. SpaceX, en cambio, tiene una estructura que le permite concentrar una proporción mucho mayor de los votos que de su propiedad económica.

De acuerdo con los cálculos de los analistas, una eventual adquisición de Tesla por parte de SpaceX podría dejar a Musk con el 56% de los derechos de voto de la compañía combinada y aproximadamente el 37% de la participación económica.

La diferencia sería considerable frente al 29% de poder de voto que podría alcanzar en Tesla si completa todas las condiciones de su compensación actual.

Los accionistas también tendrían que asumir cambios

Una operación de estas características modificaría la relación de poder entre los inversionistas de Tesla. Aunque sus participaciones económicas podrían conservar valor, su capacidad para intervenir en determinadas decisiones corporativas dependería de la estructura que finalmente adoptara la nueva compañía.

Esto tendría consecuencias en asuntos como la elección del consejo de administración, las remuneraciones de los directivos y las principales decisiones estratégicas.

Musk. Crédito: José Luis Magaña | AP

El asunto cobra todavía más importancia porque Tesla busca ampliar sus actividades hacia la inteligencia artificial, los robotaxis y los robots humanoides. Por eso, cualquier cambio en su estructura de propiedad podría tener repercusiones que van mucho más allá de la fabricación de autos eléctricos.

¿Está cerca una fusión entre Tesla y SpaceX?

La posibilidad dejó de ser solamente una especulación después de que Musk señalara en octubre que los consejos de administración de ambas empresas habían formado comités especiales para estudiar una eventual operación.

Estos grupos deberán analizar las condiciones de un posible acuerdo y los conflictos de interés que podrían aparecer por el papel de Musk en las dos compañías.

Además, una transacción de semejante magnitud tendría que superar revisiones regulatorias y podría generar cuestionamientos de los inversionistas e incluso disputas legales.

Seguir leyendo:

EE.UU. registra más de 350,000 choques con animales al año

Audi construirá su primera planta en EE.UU. con 4,500 empleos

Estados Unidos prohíbe el ingreso de autos chinos a una base en Japón