El Barcelona retoma el liderato liguero tras remontar en casa del Atlético de Madrid

El Barcelona recuperó el primer puesto de LaLiga EA Sports después de imponerse 1-2 al Atlético de Madrid en el Metropolitano, gracias a un doblete de Fermín López. El mediocampista marcó en los minutos 44 y 66 para revertir la ventaja que Giuliano Simeone había conseguido para los locales al inicio del encuentro.

El resultado modificó la parte alta de la clasificación. El equipo dirigido por Hansi Flick llegó a 33 puntos y desplazó al Real Madrid, que suma 30. El Atlético, por su parte, permaneció en la tercera posición con 26 unidades, a siete del nuevo líder.

La remontada tuvo un desarrollo muy distinto entre ambos tiempos. El conjunto rojiblanco dominó buena parte de la primera mitad y encontró espacios para poner en dificultades a un Barcelona que tardó en asentarse sobre el terreno de juego. Sin embargo, el desgaste de ese esfuerzo terminó condicionando su rendimiento después del descanso.

Fermín cambió el rumbo antes y después del descanso

El Atlético necesitó apenas nueve minutos para adelantarse. Una combinación que comenzó con un cambio de orientación de Álex Baena hacia la derecha terminó con la asistencia de Julián Álvarez y la llegada de Giuliano Simeone por el centro. El argentino definió para establecer el 1-0 y encender a la afición del Metropolitano.

GIULIANO SIMEONE OPENS THE SCORING WITHIN 10 MINUTES! ?



ATLETI ARE ON FIRE! ? pic.twitter.com/NGYtNgGq8m — ESPN FC (@ESPNFC) November 8, 2026

La ventaja pudo ser mayor. Antes de ese tanto, Julián Álvarez había tenido una oportunidad frente a Joan García, mientras que un cabezazo de Pubill terminó en el larguero. El guardameta azulgrana también tuvo que intervenir en otras acciones del delantero argentino, uno de los protagonistas del ataque local durante el primer tiempo.

El equipo de Diego Simeone consiguió incomodar al vigente campeón con presión, velocidad y posesiones que le permitieron competir lejos de su área. Barcelona tuvo dificultades para encontrar espacios y Lamine Yamal pasó buena parte de ese tramo sin conseguir imponer su influencia habitual.

Cuando el descanso parecía llegar con ventaja rojiblanca, Fermín apareció para cambiar el marcador. En el minuto 44, el mediocampista conectó con la zurda y venció a Jan Oblak para establecer el 1-1. El empate llegó en un momento importante para los visitantes, que habían soportado una primera mitad complicada.

FERMÍN LÓPEZ WITH A FIRST-TIME FINISH! ?



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La igualdad modificó el escenario. Barcelona salió con mayor claridad en el segundo tiempo y generó su primera ocasión mediante un disparo de Lamine Yamal. Aunque el Atlético todavía encontró oportunidades para responder al contragolpe, el desgaste comenzó a hacerse evidente en sus futbolistas.

Julián Álvarez volvió a enfrentarse a Joan García sin conseguir superar al portero, mientras que Baena y Sorloth tampoco lograron concretar otra llegada del conjunto madrileño.

La diferencia terminó por establecerse en el minuto 66. Lamine Yamal asistió a Fermín López, quien completó su doblete y puso el 1-2 definitivo. El Barcelona aprovechó su mejoría tras el descanso y consiguió llevarse tres puntos de una de las visitas más exigentes de la temporada.

A BRACE FOR FERMÍN! TWO FIRST TIME STRIKES ?



When Barca needs him most, Fermín López comes through! pic.twitter.com/CDyMhwomeR — ESPN FC (@ESPNFC) November 8, 2026

El Atlético pierde terreno en la lucha por el primer puesto

La victoria representa un impulso para el Barcelona, que llegó al encuentro con sus perseguidores más cerca y ahora vuelve a disponer de tres puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Atlético también quedó más distanciado, con cinco unidades menos que el conjunto blanco y siete por debajo del líder.

Para el equipo de Simeone, el resultado dejó sin recompensa una primera parte en la que consiguió superar durante varios pasajes al campeón vigente. La falta de eficacia en algunas oportunidades y el descenso físico de la segunda mitad terminaron pesando en el desenlace.

El Barcelona, que había mostrado dificultades para controlar el partido, encontró en Fermín la respuesta para evitar la derrota y completar una remontada que le devuelve el liderato.

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