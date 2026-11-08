México captura a “La Pocha” presunto líder del Cártel del Noreste requerido por EE.UU.

Las autoridades mexicanas detuvieron en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a Gerardo “N”, alias “La Pocha”, señalado como jefe de plaza del Cártel del Noreste (CDN) y requerido por Estados Unidos por presuntos delitos de conspiración y tráfico de drogas.

La captura se realizó el 7 de noviembre durante un operativo coordinado entre fuerzas especiales de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano y autoridades de la Fiscalía General de la República (FGR), como resultado de trabajos de inteligencia militar e intercambio de información con el Gobierno estadounidense.

Junto con “La Pocha” también fue detenido su hijo, Gerardo “N”, conocido como “Nazi”, a quien las autoridades identifican como presunto integrante de la misma organización criminal. De acuerdo con información de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el detenido tenía bajo su responsabilidad las operaciones del grupo delictivo en el sector oriente de Nuevo Laredo, una ciudad fronteriza ubicada frente a Laredo, Texas, considerada uno de los puntos estratégicos para las actividades del Cártel del Noreste.

Las investigaciones lo relacionan con la producción y comercialización de drogas sintéticas, además de presuntos delitos de homicidio, secuestro y extorsión en territorio tamaulipeco. El principal interés de las autoridades estadounidenses sobre Gerardo “N” radica en una orden de aprehensión emitida en ese país por su presunta participación en conspiraciones relacionadas con el narcotráfico y el envío de drogas hacia Estados Unidos.

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos de @Defensamx1 y @GN_MEXICO_, en coordinación con @FGRMexico, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), detuvieron a Gerardo “N”, alias “La Pocha”, y a? pic.twitter.com/WO3yocujiS — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) November 8, 2026

Operativo asegura armas, drogas y vehículos

Durante las acciones, las fuerzas federales aseguraron armamento, cargadores, cartuchos, diversas cantidades de droga, cuatro vehículos y un inmueble, recursos que quedaron bajo resguardo de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Después de su captura, ambos detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Guardia Nacional a la Ciudad de México, donde quedaron a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

La dependencia deberá continuar con las diligencias ministeriales, los análisis periciales y las investigaciones para determinar su situación jurídica.

El caso también vuelve a colocar bajo atención al Cártel del Noreste, organización criminal surgida de la fragmentación de Los Zetas y que conserva una presencia importante en la frontera entre Tamaulipas y Texas. En octubre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 11 entidades presuntamente relacionadas con las operaciones financieras del grupo. Por su parte, las autoridades mexicanas bloquearon 15 cuentas bancarias vinculadas con esa estructura.

Washington considera que Nuevo Laredo constituye uno de los principales bastiones de la organización, cuya red de operaciones también estaría relacionada con actividades de transporte, combustibles, construcción y negocios ecuestres. La detención de “La Pocha” ocurre en medio del fortalecimiento de la cooperación bilateral para capturar a integrantes de organizaciones criminales buscados por la justicia estadounidense.

La detención de este objetivo prioritario llega en medio de una ofensiva antidrogas coordinada sin precedentes entre México y las agencias federales de EE.UU. Crédito: Gabinete de Seguridad de México | Cortesía

Sigue leyendo: