Autoridades mexicanas abaten a “El General”, fundador del Cártel Nuevo Imperio que fue sancionado por EE.UU.

Edgar Aarón “N”, conocido como “El General”, e identificado por autoridades federales como fundador y líder del Cártel Nuevo Imperio, fue abatido durante un operativo de seguridad realizado en el Estado de México, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) buscaban cumplimentar una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los agentes federales fueron agredidos con disparos de arma de fuego durante la intervención, por lo que repelieron el ataque y el presunto líder criminal perdió la vida.

En el enfrentamiento también murió uno de sus colaboradores, de acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad.

De acuerdo con las autoridades, Edgar Aarón era investigado por su participación en delitos de secuestro, extorsión, homicidio, despojo, lavado de dinero, robo de combustible y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Canadá.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó el 19 de noviembre de 2025, al señalarlo por presuntamente brindar protección en México a Ryan James Wedding, exatleta olímpico canadiense acusado de encabezar una red internacional de tráfico de drogas.

Abatieron a Edgar Aarón "N", alias "El General", presunto fundador del Cártel Nuevo Imperio. Este sujeto es responsable de ordenar el asesinato, en julio de 2024, del jefe policiaco Milton Morales, quien estaba a cargo de investigaciones de alto perfil en la capital del país.? pic.twitter.com/qSQSQvzavR — NMás (@nmas) November 6, 2026

Las investigaciones estadounidenses también apuntaban a que utilizaba sus contactos dentro de corporaciones policiales para obtener información y localizar objetivos de la organización criminal.

Lo relacionan con el asesinato de jefe policíaco

Uno de los principales señalamientos contra “El General” estaba relacionado con el homicidio de Milton Morales Figueroa, funcionario de seguridad cuyo asesinato ocurrió el 21 de julio de 2024 en Coacalco, Estado de México.

Las investigaciones lo identificaban como presunto autor intelectual del crimen contra el mando policial, quien se desempeñaba en labores de inteligencia y estrategia de seguridad en la Ciudad de México.

Tras confirmar la muerte de Edgar Aarón, García Harfuch aseguró que las investigaciones continuarán para identificar y detener a los demás integrantes de la organización, así como desmantelar sus redes criminales.

“Honrar su memoria significa continuar las investigaciones hasta llevar ante la justicia a todos los responsables de este crimen”, expresó el funcionario al recordar a Milton Morales.

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