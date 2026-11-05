México detiene a “El Chino”, líder de una red de lavado de dinero y le incauta 2 millones de dólares

Elementos de fuerzas federales detuvieron a Bojun He, alias “El Chino”, identificado por las autoridades como líder de una red de lavado de dinero vinculada con una organización criminal, durante un operativo realizado en la Ciudad de México, donde fueron incautados más de dos millones de dólares en efectivo.

La detención fue resultado de trabajos de inteligencia, investigación y vigilancia fija y móvil, mediante los cuales las autoridades ubicaron un inmueble relacionado con las actividades ilícitas de esta estructura. Con los datos recabados, se obtuvo una orden de cateo otorgada por un juez.

Además del dinero, los agentes localizaron teléfonos celulares, documentación diversa, credenciales migratorias, dosis de droga, una báscula gramera digital, una máquina contadora de billetes, relojes de lujo, cartuchos y vehículos.

De acuerdo con el diario La Jornada, el detenido obtuvo la nacionalidad mexicana por naturalización en septiembre de 2025 y contaría con antecedentes penales en China por delitos de falsificación y lavado de dinero.

Elementos de @SEMAR_mx, #SSPC y @FGRMexico, en colaboración con @SSC_CDMX, aseguran más de 43 millones de pesos en efectivo, entre moneda nacional y dólares. https://t.co/IvPJpk29gP pic.twitter.com/k0EfgCDkPw — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 4, 2026

Operaba en diversdas ciudades

Las investigaciones apuntan a que Bojun He, de 41 años, encabezaba una red relacionada con operaciones de lavado de dinero, tráfico de armas y tráfico de personas, con presencia en la zona centro de la Ciudad de México, Tijuana, Baja California, y Cancún, Quintana Roo.

Asimismo, fuentes del Gabinete de Seguridad señalaron que el detenido estaría relacionado con actividades de extorsión a comerciantes y trata de personas, mediante una presunta red de empresarios de origen asiático.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención y destacó que las investigaciones continuarán para identificar y desarticular las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

El funcionario señaló que el objetivo es reducir la capacidad operativa de estos grupos y combatir delitos como la extorsión y la violencia que afectan a las familias mexicanas.

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