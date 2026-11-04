Incautan en Sinaloa 133 kilos de metanfetamina ocultos en un camión con placas de Texas

Autoridades federales decomisaron aproximadamente 133 kilogramos de metanfetamina que eran transportados de manera oculta en un tractocamión sobre la carretera Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa. Durante el operativo también fueron detenidos dos hombres de 36 y 38 años de edad.

El decomiso fue informado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló que la droga se encontraba distribuida en 89 paquetes escondidos en un compartimento acondicionado como doble fondo en el piso del semirremolque.

De acuerdo con los reportes, la intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia en los que elementos de seguridad detectaron un tractocamión acoplado a un semirremolque con placas de circulación de Texas, Estados Unidos.

Como parte del reforzamiento permanente de la seguridad en Sinaloa, personal del Servicio de Protección Federal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico detuvo a dos personas y aseguró un tractocamión con remolque que transportaba aproximadamente 133? pic.twitter.com/cVBGpHVJLv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 3, 2026

Al percatarse de la presencia de las autoridades, el conductor realizó maniobras evasivas sobre la carretera, situación que motivó a los agentes a marcarle el alto para efectuar una revisión de seguridad.

Localizan droga en un doble fondo del remolque

Durante la inspección minuciosa de la unidad, los elementos federales identificaron modificaciones en la estructura del piso del semirremolque. Al revisar el compartimento oculto, encontraron 89 paquetes que contenían aproximadamente 133 kilogramos de metanfetamina.

Una grabación difundida por García Harfuch muestra parte del procedimiento de inspección, en el que los agentes retiran tornillos de una estructura metálica debajo de la plataforma para acceder al espacio donde estaba escondido el cargamento.

Tras el hallazgo, las autoridades procedieron al aseguramiento de la droga y del vehículo de carga, además de detener a los dos ocupantes.

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