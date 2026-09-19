México decomisa enorme cargamento de fentanilo y metanfetaminas que estaba a punto de cruzar a EE.UU.

Autoridades mexicanas incautaron aproximadamente 1,357 kilogramos de metanfetamina y 10 kilogramos de fentanilo en el área de exportación de la Aduana de Tijuana, Baja California.

El operativo fue realizado por personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, durante labores de inspección y vigilancia de mercancías destinadas a salir del país.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, la detección fue posible gracias al binomio canino RINI, especializado en la localización de sustancias ilícitas. El ejemplar marcó indicios en varias cajas, lo que llevó a los agentes a realizar una inspección detallada del cargamento.

En la Aduana de Tijuana, Baja California, personal de @AduanasMx y @GN_MEXICO_ aseguró 1,357 kilos de metanfetamina y 10 kilos de fentanilo, durante una revisión de mercancía en el área de exportación.



Con apoyo del ejemplar canino RINI, especializado en la detección de? pic.twitter.com/ckaAa4IPyK — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) September 19, 2026

Durante la revisión fueron localizados los paquetes que contenían la metanfetamina y el fentanilo. El decomiso ocurrió en la zona de exportación de la aduana, desde donde la mercancía pretendía salir del territorio mexicano hacia Estados Unidos, según los reportes consultados.

Las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de continuar con las investigaciones y determinar a qué grupo criminal pertenecía la droga.

El decomiso se suma a otros operativos recientes registrados en la Aduana de Tijuana. El 8 de septiembre, autoridades informaron la localización de 75.9 kilogramos de cocaína ocultos en un compartimento de un camión que transportaba tunas, también en el área de exportación.

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