México desmantela en Guerrero tres laboratorios y aseguran 7.8 toneladas de químicos

Autoridades mexicanas desmantelaron tres laboratorios clandestinos utilizados para producir metanfetamina en zonas serranas de Guerrero y aseguraron más de 7.8 toneladas y unos 25,800 litros de sustancias y precursores químicos, en una operación que también incluyó el decomiso de reactores y equipo industrial. El operativo fue realizado de manera simultánea en los municipios de Zirándaro de los Chávez y Coahuayutla de José María Izazaga por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de autoridades estatales.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las acciones se realizaron con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y destacó la colaboración e intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos.

En una operación conjunta de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SSPCMexico, en coordinación con autoridades del Estado de Guerrero, fueron localizados y desmantelados de manera simultánea tres laboratorios clandestinos para producir metanfetamina en Guerrero:

uno en Coahuayutla de José? pic.twitter.com/aD7ARe0UPa — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 6, 2026

El aseguramiento incluye reactores y grandes cantidades de precursores

En uno de los puntos localizados en Zirándaro, las autoridades encontraron 127 tambos con capacidad de 200 litros, 26 tinas, 47 tanques de gas, seis reactores industriales, dos quemadores y una mezcladora. También fueron aseguradas dos tinas que contenían alrededor de una tonelada de material blanco, una caja con aproximadamente 2.4 toneladas de una sustancia química, 663 kilos de cloruro de amonio y 3.75 toneladas de sosa cáustica.

En el segundo laboratorio de ese municipio fueron localizados tres reactores con condensadores, cinco destiladores, 11 contenedores de 500 litros, 20 tambos, siete garrafas y 16 tanques de gas LP, además de otros recipientes y equipos empleados en la elaboración de drogas sintéticas. El tercer sitio fue ubicado en Coahuayutla, donde los agentes aseguraron 30 tambos de 200 litros, 100 bidones de 50 litros, 40 garrafas y un tanque de gas con capacidad de 1,000 litros, además de condensadores, tinas industriales y otros implementos.

En total, el despliegue permitió retirar una importante cantidad de infraestructura utilizada para la producción de metanfetamina. Harfuch afirmó que el golpe afecta “de manera directa la capacidad de producción y suministro de drogas”, así como los ingresos de las organizaciones criminales.

Las autoridades no informaron sobre personas detenidas ni identificaron al grupo criminal responsable de los laboratorios.

Al finalizar las diligencias, los materiales, sustancias y equipos fueron inhabilitados conforme a los protocolos establecidos y se notificó al Ministerio Público para continuar con las investigaciones. El operativo ocurre pocos días después de que autoridades mexicanas reportaran el aseguramiento de casi 17 toneladas de metanfetamina y la inhabilitación de tres laboratorios clandestinos en Sinaloa. Con estos decomisos recientes, las autoridades estiman que alrededor de 25 toneladas de metanfetamina han sido retiradas de circulación.

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