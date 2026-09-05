La DEA asegura que sus labores de inteligencia permitieron a México desmantelar 8 narcolaboratorios

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) aseguró que su labor de inteligencia e investigación fue determinante para que autoridades mexicanas desmantelaran ocho laboratorios clandestinos de metanfetamina en poco más de una semana.

A través de sus redes sociales, la DEA destacó la cooperación entre México y Estados Unidos y afirmó que los ocho laboratorios fueron desmantelados con apoyo de inteligencia estadounidense. La agencia sostuvo que los resultados no habrían sido posibles sin su trabajo de investigación y el intercambio de información.

El pronunciamiento de la DEA se produjo después de que el secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, informara sobre uno de los mayores golpes contra la producción de metanfetamina: el decomiso de más de 16 toneladas de esta droga en Sinaloa.

Operativo en Sinaloa

De acuerdo con información difundida por autoridades mexicanas, durante los operativos realizados el 2 y 3 de septiembre fueron inhabilitados tres laboratorios clandestinos.

En esas acciones se incautaron alrededor de 16,800 kilogramos de metanfetamina, además de 7,600 kilogramos de precursores químicos.

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo? pic.twitter.com/fdp2DRiwBU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026

Uno de los complejos, con una superficie aproximada de 5,700 metros cuadrados, fue identificado como el segundo laboratorio de metanfetamina de mayor tamaño localizado durante la administración de Sheinbaum.

Las autoridades mexicanas estimaron que los operativos representaron una afectación económica superior a 347 millones de dólares para las organizaciones criminales involucradas.

La Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República señalaron que las acciones forman parte de una estrategia para afectar la capacidad de producción de drogas sintéticas, interrumpir las cadenas de suministro y golpear las finanzas de los grupos criminales.

Aunque las autoridades mexicanas reconocieron que existe intercambio de información con agencias estadounidenses, no se mencionó expresamente a la DEA como una de las instituciones que encabezaron las acciones.

La agencia estadounidense, en cambio, presentó los resultados como una muestra de la colaboración bilateral y atribuyó a su inteligencia parte fundamental de los operativos.

Guerra de declaraciones

El intercambio entre México y la DEA ocurre pocos días después de que Claudia Sheinbaum cuestionara los elogios públicos del director de la DEA, Terry Cole, hacia García Harfuch.

El 2 de septiembre, durante su conferencia matutina, la presidenta consideró que este tipo de mensajes podían formar parte de una estrategia estadounidense para generar divisiones dentro de los gobiernos y sus gabinetes de seguridad.

Sheinbaum sostuvo que la coordinación entre las instituciones mexicanas era sólida y rechazó que los reconocimientos de funcionarios estadounidenses pudieran provocar fracturas dentro de su equipo de seguridad.

La controversia cobró mayor relevancia debido a que Cole había calificado anteriormente a Harfuch como un socio de confianza y un buen amigo de Estados Unidos, mientras que la DEA también ha emitido señalamientos sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales.

Sigue leyendo:

– Descubren 3 narcolaboratorios en Sinaloa con casi 17 toneladas de metanfetaminas.

– Golpe al narco en México: inhabilitan laboratorio con casi 2 toneladas de metanfetamina.