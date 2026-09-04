Descubren 3 narcolaboratorios en Sinaloa con casi 17 toneladas de metanfetaminas

Autoridades mexicanas incautaron casi 17 toneladas de metanfetamina e inhabilitaron tres laboratorios clandestinos en Sinaloa, entre ellos el segundo de mayor magnitud localizado durante el Gobierno de Claudia Sheinbaum, informó este viernes el Gabinete de Seguridad.

La operación fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó en redes sociales que se trató de “uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas” de la actual administración y destacó que el resultado derivó de trabajos de la Unidad de Inteligencia Naval, fortalecidos con intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

La acción principal ocurrió el 3 de septiembre, luego de que las autoridades localizaron un laboratorio de unos 5,700 metros cuadrados y aseguraron aproximadamente 16,350 kilogramos de aparente metanfetamina en distintas etapas de producción.

Más de 16 TONELADAS de metanfetamina fueron aseguradas en Sinaloa en uno de los golpes más importantes contra la producción de drogas sintéticas durante esta administración.

En una operación encabezada por @SEMAR_mx, con @SSPCMexico y @FGRMexico, fue desmantelado un complejo? pic.twitter.com/fdp2DRiwBU — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 4, 2026

En ese sitio también fueron decomisados 4,350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual, además de 5,700 kilogramos de materiales sólidos empleados para la elaboración de drogas.

El Gobierno estimó que la inhabilitación de ese complejo representa una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones criminales, por la reducción de su capacidad operativa, logística y financiera.

Las otras dos acciones se realizaron el 2 de septiembre. En la primera, fue localizado un laboratorio de unos 800 metros cuadrados, donde se aseguraron 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada, 645 litros de producto en cocimiento, 450 litros y 165 kilogramos de precursores y otras sustancias.

El Gabinete de Seguridad indicó además que, con cinco laboratorios inhabilitados por la Marina en las últimas semanas, se han retirado de circulación alrededor de 18.2 toneladas de metanfetamina, junto con 10 toneladas y 6,845 litros de precursores químicos.

Con información de EFE.

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