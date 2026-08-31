Golpe al narco en México: inhabilitan laboratorio con casi 2 toneladas de metanfetamina

Autoridades mexicanas localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino utilizado para fabricar drogas sintéticas en el municipio de Zitácuaro, en el estado de Michoacán (oeste de México), donde aseguraron casi 2 toneladas de metanfetamina y más de 1,500 litros de la misma sustancia.

El operativo fue realizado por elementos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Fiscalía General de la República (FGR), como parte de las acciones del denominado “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”. De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, durante la intervención fueron asegurados 1,515 litros y 1,991 kilogramos de metanfetamina. En las instalaciones también fueron encontrados más de dos toneladas de sustancias químicas, reactores, tanques de gas y un campamento improvisado.

El hallazgo representa uno de los recientes golpes de las autoridades mexicanas contra la infraestructura utilizada por organizaciones criminales para producir drogas sintéticas, sustancias que posteriormente pueden ser trasladadas a distintos mercados, incluido Estados Unidos.

En Zitácuaro, Michoacán, elementos de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino para la elaboración de droga sintética, donde aseguraron 1,515 litros y 1,991 kilos de metanfetamina, más de 2 toneladas de? pic.twitter.com/fkB20uTGiZ — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) August 31, 2026

Operativos buscan frenar capacidad de los grupos criminales

El Gobierno mexicano informó que, durante la actual administración, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han localizado 2,644 laboratorios clandestinos relacionados con la elaboración de drogas sintéticas. En ese periodo, las autoridades también reportan el aseguramiento de más de 132 toneladas de metanfetamina y más de 5,400 toneladas de precursores químicos utilizados para fabricar este tipo de sustancias.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las acciones coordinadas para afectar las capacidades operativas de los grupos delictivos y evitar que estas sustancias lleguen a la población”, señaló el Gabinete de Seguridad al informar sobre el operativo.

Michoacán ocupa un lugar estratégico para las organizaciones criminales debido a su ubicación y a las conexiones logísticas que permiten movilizar insumos químicos. El estado también alberga el puerto de Lázaro Cárdenas, uno de los principales puntos comerciales del Pacífico mexicano, por lo que las autoridades han incrementado la vigilancia sobre sustancias que puedan ser desviadas hacia la producción de drogas.

Entre octubre de 2024 y junio de 2026, las autoridades reportaron en Michoacán la detención de 1,300 personas por delitos de alto impacto, además del aseguramiento de alrededor de 1,400 armas de fuego y más de 35 toneladas de droga. Como parte de estas operaciones, fuerzas federales también han destruido o inhabilitado 30 laboratorios clandestinos y 12 áreas de concentración utilizadas para la elaboración de metanfetamina en la entidad.

El despliegue ocurre mientras México mantiene una estrecha coordinación de seguridad con Estados Unidos para combatir el tráfico de drogas sintéticas. Aunque el fentanilo ha concentrado buena parte de la atención bilateral, Washington también mantiene presión sobre las redes dedicadas a producir y transportar metanfetamina, así como sobre el suministro internacional de precursores químicos.

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