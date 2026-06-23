Incauta México metanfetamina valorada en $518 millones en Sinaloa; es uno de los mayores decomisos en la historia del país

Las autoridades mexicanas anunciaron la incautación de 24,400 litros de metanfetamina líquida en el estado de Sinaloa (noroeste del país), un operativo que representa el mayor aseguramiento de este tipo de droga durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y el segundo más grande registrado en la historia del país.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que el operativo fue realizado entre el 19 y el 20 de junio en la ciudad de Los Mochis, donde elementos del Ejército, la Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General de la República catearon un inmueble presuntamente vinculado al Cártel de Sinaloa.

Además de la droga, las fuerzas de seguridad localizaron más de 98,000 litros y cerca de 60,000 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de drogas sintéticas. También fueron asegurados dos vehículos, cargadores para armas largas y municiones de diversos calibres.

Según las estimaciones oficiales, el decomiso representa una afectación económica aproximada a los 518 millones de dólares, golpeando de manera significativa la estructura financiera de los grupos criminales involucrados en el tráfico de drogas. Durante la operación fue detenido Jorge “N”, señalado por las autoridades como presunto integrante del Cártel de Sinaloa. El sospechoso quedó a disposición del Ministerio Público federal para continuar con las investigaciones.

Este decomiso histórico de 24,000 litros de metanfetamina líquida en Sinaloa representa un golpe significativo contra los cárteles y ayuda a proteger a las familias a ambos lados de la frontera. Es un recordatorio de que cuando nuestros países ???? trabajan juntos, obtenemos? https://t.co/xQnqFFRqFF pic.twitter.com/9MwWsT7IzI — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) June 23, 2026

Golpe a una organización bajo presión

El decomiso ocurre en medio de una etapa especialmente complicada para el Cártel de Sinaloa, organización que durante décadas ha sido considerada una de las más poderosas del continente y que actualmente enfrenta divisiones internas, detenciones de líderes históricos y una creciente presión de las autoridades mexicanas y estadounidenses.

Desde septiembre de 2024, el estado de Sinaloa vive una ola de violencia derivada de la confrontación entre dos facciones del grupo criminal: los llamados “Los Chapitos”, integrados por hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y seguidores de Ismael “El Mayo” Zambada. La disputa se intensificó después de la captura de Zambada en Estados Unidos en julio de 2024, un episodio que alteró los equilibrios internos de la organización criminal y provocó una escalada de homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados en la región.

Tanto Guzmán como Zambada permanecen actualmente bajo custodia en Estados Unidos, aunque las autoridades consideran que la organización mantiene una amplia capacidad operativa en el tráfico internacional de drogas.

Personal de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico realizaron una operación en Los Mochis, Sinaloa, donde detuvieron a una persona y aseguraron 24 mil 400 litros de metanfetamina líquida, además de precursores químicos, vehículos, cargadores y municiones.

Este aseguramiento? pic.twitter.com/GHEcq6fdv4 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 22, 2026

Seguridad y presión de Washington

El aseguramiento también se produce en un contexto de creciente presión por parte de Washington para que México fortalezca sus acciones contra los cárteles del narcotráfico y el flujo de drogas sintéticas hacia territorio estadounidense. De acuerdo con cifras del gobierno mexicano, desde el inicio de la administración de Sheinbaum en octubre de 2024 se han desmantelado 2,407 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de metanfetaminas.

Paralelamente, las autoridades reportaron otros importantes golpes contra el narcotráfico. En Tlaxcala fue asegurada más de una tonelada de cocaína junto con armas y equipo táctico, mientras que en operativos marítimos frente a las costas de Guerrero se decomisaron más de 2.1 toneladas adicionales de esa droga y fueron detenidas cinco personas.

Las autoridades sostienen que estos operativos buscan reducir la capacidad de producción y distribución de drogas sintéticas y debilitar las finanzas de las organizaciones criminales que operan dentro y fuera de México.

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