CBP incautó cargamento de metanfetamina en Laredo valorado en 30 millones de dólares

Agentes federales incautaron 1,540 kilos de metanfetamina ocultos en sal de un camión con remolque que fue remitido para inspección secundaria en el puerto de entrada de Laredo.

Durante el escaneo, los agentes encontraron 76 bolsas de presunta metanfetamina. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) valoró la incautación en más de 30 millones de dólares.

“Gracias a un escaneo exhaustivo y una revisión minuciosa, me enorgullece anunciar que nuestros agentes incautaron con éxito 1,540 kilos de metanfetamina destinada a comunidades estadounidenses”, declaró Jennifer De La O, directora de la Oficina de Campo de Laredo.

El descubrimiento

Paul Del Rincon, subdirector de operaciones de campo en Laredo, indicó que la remisión secundaria, el escaneo, la alerta canina y la experiencia de los agentes fueron clave para la incautación.

“Esta es una gran cantidad de metanfetamina que no llegó a las calles”, afirmó Del Rincon.

Today, CBP and HSI highlighted a major meth seizure in Laredo valued at more than $30 million. Seizures like this are part of our daily work to stop dangerous drugs and keep American communities safe.



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“La dedicación inquebrantable de nuestro personal sigue siendo la piedra angular de nuestra estrategia de seguridad fronteriza”, declaró Alberto Flores, director del puerto.

“Esta exitosa operación policial subraya nuestra determinación de proteger a nuestras comunidades del contrabando peligroso”, agregó.

Exhibición de incautaciones del año fiscal

Días después de la redada, los agentes exhibieron la metanfetamina junto con armas, cocaína y heroína encontradas en otras incautaciones.

Para el año fiscal 2026, las incautaciones incluyen más de 47,000 libras de metanfetamina, más de 10,000 libras de cocaína, más de 100 libras de heroína y alrededor de 1,000 armas de fuego.

Las autoridades afirman que la Oficina de Campo de Laredo incauta más de un tercio de toda la metanfetamina a nivel nacional.

“Los contribuyentes estadounidenses nos pagan para que hagamos esto, para asegurar la frontera. Y es sumamente importante ver los beneficios de hacer estas cosas. Esta incautación es solo un ejemplo, uno de muchos. Todos los días se incautan narcóticos y personas que cruzan ilegalmente la frontera”, dijo Russell M. Church, subdirector interino del Sector de Laredo.

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