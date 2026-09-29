CBP descubre cargamento de cocaína valorado en 6 millones de dólares en la frontera con Canadá

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) incautaron un cargamento de 204 kilogramos de cocaína, valorado en aproximadamente 6 millones de dólares, en un puesto fronterizo de la frontera norte de Estados Unidos con Canadá, según informó la agencia a Fox News Digital.

Tras una inspección rutinaria realizada por la CBP a un camión con remolque que se dirigía al norte y que era conducido por un canadiense de 21 años, una inspección física reveló modificaciones en el piso, lo que motivó una inspección con perros policía. Los agentes descubrieron rápidamente 174 paquetes sellados al vacío que contenían cocaína.

“Esta importante incautación pone de manifiesto la excepcional vigilancia, la capacitación avanzada y la incansable dedicación de nuestros agentes y equipos caninos de la CBP en el cruce fronterizo del Puente Lewiston”, declaró Sharon Swiatek, directora interina del Puerto de Buffalo, en un comunicado a Fox News Digital.

Esta incautación se suma a otros casos recientes de drogas ocultas en camiones comerciales interceptados por la CBP en los últimos meses, lo que demuestra el desafío constante que enfrentan las agencias federales para detener el flujo de narcóticos a través de las fronteras sur y norte de Estados Unidos, a pesar de la drástica reducción de los cruces ilegales.

Last week Tuesday (Sept.22) CBP officers at the Lewiston, NY border crossing to Canada discovered 400 lbs. of vacuum-sealed cocaine secreted inside the flooring of a commercial vehicle trailer.



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Desde que el presidente Donald Trump regresó al cargo a principios de 2025, los cruces fronterizos se han desplomado en la frontera sur, un tema que acaparó gran atención pública durante las elecciones presidenciales de 2024. Desde octubre de 2024, los cruces fronterizos ilegales han disminuido de más de 240,000 a tan solo 12,200 en agosto pasado, una reducción de más del 94%.

Esta disminución también se extiende a la frontera norte. Allí, los encuentros se han reducido drásticamente de más de 17,000 a menos de 6,100, una disminución del 64%.

Aun así, la CBP ha continuado combatiendo el contrabando de drogas, armas y redes de trata de personas hacia y desde Estados Unidos.

Si bien la mayor parte del trabajo de la CBP se centra en asegurar la frontera estadounidense, varias de sus incautaciones también se han enfocado en impedir que cargamentos peligrosos ingresen a países vecinos. Según Swiatek, director interino del puerto de la CBP, esta misión tiene la misma importancia que la de su contraparte en el sur.

“Si bien gran parte de nuestra misión de seguridad fronteriza se centra en las amenazas entrantes, nuestros oficiales se mantienen igualmente alerta durante las operaciones de salida para desmantelar redes criminales transfronterizas, interrumpir el flujo de narcóticos peligrosos y proteger a las comunidades a ambos lados de la frontera”, dijo Swiatek.

En abril, por ejemplo, la CBP anunció que había impedido que un automóvil que transportaba un lanzagranadas propulsado por cohete, 16 fusiles AK, 24 cargadores de fusil, 16 culatas de fusil, 20 empuñaduras de pistola y otras piezas de armas cruzara la frontera hacia México.

“La CBP impidió que estas armas peligrosas causaran estragos entre la población de México”, declaró en su momento el subcomisionado interino Ron Vitiello.

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