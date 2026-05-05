Arrestan en Canadá a operadora financiera del Cártel de Sinaloa

Autoridades de Canadá detuvieron en Montreal a Diana Toro Díaz, identificada como presunta operadora financiera del Cártel de Sinaloa y esposa de Alejandro Flores Cacho, señalado como coordinador de una red de “narcopilotos” al servicio de ese grupo criminal.

De acuerdo con reportes de medios como El Universal, la mujer fue arrestada en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau cuando intentaba ingresar al país utilizando documentación falsa.

Toro Díaz, de 44 años y con nacionalidad colombiana y mexicana, habría vivido durante varios años en Canadá bajo una identidad falsa, hasta que fue detectada por autoridades migratorias tras una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Tras su captura, la mujer permanece recluida en un centro de detención migratoria en Laval, donde espera la resolución de su situación legal por parte de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá.

Entre las posibilidades se encuentra su extradición a Estados Unidos, donde se le requiere por presuntos delitos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero.

Las autoridades estadounidenses la consideran una pieza clave en la estructura financiera del Cártel de Sinaloa, donde presuntamente facilitaba el manejo de recursos ilícitos mediante empresas fachada como restaurantes, ranchos y negocios agrícolas.

Según las investigaciones, Toro Díaz ya había sido detenida en México en 2006 tras el decomiso de más de cinco toneladas de cocaína, aunque fue liberada un año después por falta de pruebas.

Tanto ella como su esposo fueron incluidos en 2010 en la lista de sanciones del gobierno de Estados Unidos bajo la llamada Ley Kingpin, que persigue a personas vinculadas con el narcotráfico internacional.

Alejandro Flores Cacho, su pareja, es señalado como responsable de coordinar operaciones aéreas para el trasiego de drogas, utilizando empresas de aviación para el transporte internacional de estupefacientes.

Hasta el momento, no se ha informado la fecha de las audiencias ni los cargos específicos que enfrentaría en territorio canadiense.

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