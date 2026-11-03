México captura a ‘El Patrón’, presunto líder criminal ligado a extorsiones y homicidios en Morelos, centro del país

Elementos federales de seguridad de México arrestaron a Lino Adame Sotelo, alias ‘El Patrón’ o ‘El Señor’, identificado como uno de los presuntos líderes de la organización criminal Los Linos, señalada por extorsiones, homicidios y tráfico de drogas en el estado de Morelos. La captura ocurrió en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, donde agentes de distintas corporaciones localizaron al sospechoso mediante trabajos de inteligencia e investigación.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el arresto este martes y destacó que el detenido era considerado uno de los principales generadores de violencia en Morelos. De acuerdo con las investigaciones oficiales, Los Linos están relacionados con actividades de narcomenudeo, robo de vehículos, extorsiones y asesinatos, además del traslado de cocaína procedente de Centroamérica con destino a Estados Unidos.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron dosis de droga, cartuchos, un vehículo y un arma corta. Sin embargo, las instituciones participantes no detallaron las cantidades ni las características de las sustancias decomisadas.

La intervención fue resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del reforzamiento de la seguridad en el estado de Morelos, instruidos por la Presidenta @Claudiashein, personal de @SSPCMexico y de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, con información del Centro Nacional? pic.twitter.com/c9Fb8ep1TZ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 3, 2026

Operativo previo permitió detener a ocho integrantes

La detención de ‘El Patrón’ representa un nuevo golpe contra la estructura de Los Linos, después de que el pasado 6 de mayo de 2026 fuerzas federales arrestaran a ocho presuntos integrantes de esa organización durante un operativo en Yautepec, Morelos.

Entre los detenidos en aquella intervención figuraban Rodolfo y Carlos Adame Sotelo, hermanos del ahora capturado, lo que elevó a nueve el número de presuntos miembros de la agrupación arrestados en estas acciones.

Durante ese despliegue, dos agentes de la SSPC resultaron heridos, uno de ellos con lesiones que requirieron una cirugía de urgencia. García Harfuch explicó que las operaciones forman parte de las acciones coordinadas con el gobierno de Morelos para contener los delitos de extorsión, homicidio y robo de vehículos, así como desarticular a las organizaciones responsables de generar violencia.

Según el funcionario, Los Linos mantienen presencia en Cuautla, Emiliano Zapata, Tlaltizapán, Yautepec, Jiutepec y Cuernavaca, municipios donde las autoridades buscan debilitar sus actividades delictivas.

Tras su arresto, Lino Adame Sotelo fue puesto a disposición del Ministerio Público junto con los objetos asegurados, instancia que deberá integrar las investigaciones y determinar su situación jurídica. La captura ocurre mientras el gobierno mexicano mantiene operativos contra grupos criminales que operan en distintas regiones del país y cuyas actividades incluyen el tráfico de drogas hacia el mercado estadounidense.

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