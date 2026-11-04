Hermano de “El Mencho” pide clemencia mediante una carta previo a su sentencia en EE.UU.

Antonio Oseguera Cervantes, conocido como “Tony Montana” y hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, solicitó clemencia a la justicia de Estados Unidos antes de recibir su sentencia por delitos relacionados con el narcotráfico.

El acusado manifestó su arrepentimiento y pidió a la jueza considerar su edad, estado de salud y deseo de regresar con su familia.

A través de una carta presentada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Oseguera Cervantes reconoció la gravedad de sus acciones y ofreció disculpas por las consecuencias de su participación en actividades criminales.

“Lamento profundamente mis acciones y el daño que causaron. Sé que cometí errores graves y acepto la responsabilidad por ellos”, expresó en el documento dirigido a la jueza Beryl A. Howell.

El hombre, de 68 años, también manifestó su preocupación por morir lejos de sus seres queridos debido a sus problemas de salud y a la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión.

Court docs filed today for El Mencho's brother, Antonio Oseguera Cervantes aka "Tony Montana," offer new details about their early life and the CJNG.



They grew up poor in Michoacán, came to the US and lived in California for years before returning to MX and forming the cartel. pic.twitter.com/xP4sMVYc05 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) November 3, 2026

“Respetuosamente le pido al Tribunal compasión y misericordia”, escribió, al solicitar que se considere una pena que le permita volver a reunirse con su familia mientras todavía tenga oportunidad de compartir tiempo con ella.

¿Cuántos años de prisión podría recibir Tony Montana?

La defensa de Antonio Oseguera solicitó una pena de 240 meses, equivalentes a 20 años de prisión. Esta propuesta coincide con la recomendación de la Oficina de Libertad Vigilada de Estados Unidos, que planteó una condena de 15 años por uno de los cargos y cinco años adicionales por otro, que deberán cumplirse de manera consecutiva.

Aunque la defensa respaldó esta recomendación, la sentencia todavía no es definitiva. La audiencia ante la jueza Beryl A. Howell está programada para el 13 de noviembre de 2026.

El acuerdo de culpabilidad establece que el gobierno estadounidense no solicitará una pena superior a 30 años de prisión, pese a que las directrices judiciales contemplan incluso la cadena perpetua.

Oseguera Cervantes se declaró culpable el pasado 31 de julio de conspirar para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína y 500 gramos o más de metanfetamina en territorio estadounidense.

De acuerdo con los documentos judiciales, su participación también estuvo relacionada con el suministro de precursores químicos, la distribución de drogas y el lavado de ganancias para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Antonio Oseguera?

Antonio Oseguera Cervantes es hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador y antiguo líder del CJNG. Nació en 1958 en una comunidad cercana a Aguililla, Michoacán.

De acuerdo con la información incluida en el memorándum de su defensa, durante su juventud emigró a Estados Unidos, donde trabajó durante aproximadamente dos décadas en restaurantes de San Francisco.

En 2001 fue deportado a México después de cumplir una condena federal de 63 meses por conspiración para distribuir heroína.

Posteriormente, regresó a las actividades relacionadas con el narcotráfico y fue señalado por su participación en operaciones vinculadas con el CJNG.

En 2015 fue detenido en Jalisco, aunque recuperó su libertad en 2016. Su captura ocurrió nuevamente en diciembre de 2022 y, en febrero de 2025, fue trasladado a Estados Unidos junto con otros integrantes del crimen organizado.

Ahora, a sus 68 años, espera que la jueza Beryl A. Howell tome en consideración su situación personal, sus condiciones médicas y su arrepentimiento al determinar la pena que deberá cumplir por sus delitos.

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