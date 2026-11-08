Mercedes gana el Mundial de constructores de la F1 mientras Norris se impone en Brasil

Mercedes aseguró su noveno campeonato de constructores de Fórmula 1 en una jornada marcada por la lluvia, los cambios de estrategia y una remontada destacada de Max Verstappen. La escudería alemana consiguió el título en el Gran Premio de Sao Paulo, aunque sus pilotos George Russell y Kimi Antonelli terminaron fuera del podio, mientras Lando Norris se llevó la victoria en Interlagos.

El británico de McLaren cruzó la meta por delante de Verstappen, de Red Bull, y del francés Isack Hadjar, quien completó una actuación destacada para quedarse con el tercer puesto. Fue el tercer triunfo de Norris en la temporada, después de una carrera en la que logró mantenerse al frente pese a las condiciones cambiantes del circuito brasileño.

Russell terminó cuarto y Antonelli, quien ya había asegurado el campeonato de pilotos, finalizó quinto. El resultado contrastó con la celebración de Mercedes por el título de equipos, conseguido pese a los problemas estratégicos y los errores que condicionaron su participación en el Autódromo José Carlos Pace.

Verstappen protagonizó la remontada de la jornada

Uno de los grandes atractivos de la carrera fue la actuación del neerlandés, que consiguió avanzar desde la vigesimoprimera posición hasta el segundo lugar. Su progresión comenzó durante las primeras vueltas, cuando superó a Lewis Hamilton y Alexander Albon para acercarse a los puestos de adelante.

Mientras Norris conseguía adelantar a Liam Lawson en la séptima vuelta, Russell también avanzaba posiciones y se instalaba provisionalmente entre los tres primeros. Verstappen continuó su recuperación y aprovechó los movimientos en pista para acercarse a los protagonistas de la carrera.

Antonelli, que había tomado la punta en la salida, perdió terreno después de sufrir un trompo en la vuelta 20. Norris aprovechó el incidente para superarlo, mientras Hadjar y Verstappen también consiguieron rebasar al italiano en los giros posteriores.

El piloto de Red Bull mantuvo su ritmo durante el resto de la competencia y terminó como escolta de Norris. Hadjar, por su parte, resistió los intentos de los Mercedes y se quedó con el último lugar del podio.

La lluvia complicó las estrategias y dejó a varios pilotos sin puntos

La meteorología volvió a alterar los planes de las escuderías durante la segunda mitad de la prueba. Después de una primera parte con el asfalto más seco de lo esperado, los equipos comenzaron a preparar diferentes alternativas para los cambios de neumáticos.

La lluvia apareció con mayor intensidad en la vuelta 56 y obligó a reconsiderar las estrategias. Sergio Pérez y Fernando Alonso fueron de los primeros en ingresar a boxes para montar neumáticos intermedios en la vuelta 62, mientras Hamilton demoró su decisión y sufrió un trompo antes de entrar al carril de boxes.

Norris logró conservar el control de la carrera en ese tramo decisivo y no permitió que Verstappen redujera la diferencia hasta comprometer su victoria.

Entre los pilotos hispanohablantes, Alonso terminó duodécimo después de haber largado octavo y de acercarse a la zona de puntos en distintos momentos. El español incluso llegó a ocupar la quinta posición durante una fase de la competencia, pero no pudo sostener ese rendimiento hasta el final.

El argentino Franco Colapinto concluyó decimotercero, mientras que el mexicano Sergio Pérez cruzó la meta en el decimoctavo puesto. Carlos Sainz, afectado por problemas en su monoplaza, terminó decimonoveno.

Ferrari tampoco tuvo una jornada favorable. Charles Leclerc consiguió la séptima posición, mientras Hamilton finalizó noveno después de una carrera en la que perdió terreno y sufrió dificultades con los cambios de neumáticos.

Así, Interlagos dejó dos resultados destacados: el triunfo de Norris, que sumó su tercera victoria del año, y la consagración de Mercedes en el campeonato de constructores, pese a que sus pilotos no consiguieron subir al podio en Brasil.

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