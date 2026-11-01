Andrea Kimi Antonelli se corona en México como el campeón de la F1

La Fórmula Uno tiene un nuevo campeón y su nombre ya forma parte de la historia del automovilismo. Andrea Kimi Antonelli, piloto italiano de Mercedes, conquistó matemáticamente el Mundial este domingo al finalizar tercero en el Gran Premio de Ciudad de México, una carrera que ganó Max Verstappen, de Red Bull, por delante de Lewis Hamilton, de Ferrari.

Con apenas 20 años, dos meses y siete días, Antonelli se convirtió en el campeón más joven de todos los tiempos. El italiano superó por más de tres años la marca que tenía el alemán Sebastian Vettel, quien consiguió su primer campeonato en 2010 con 23 años y 134 días.

Su consagración también puso fin a una espera de 73 años para Italia, que no celebraba un título de pilotos desde los campeonatos consecutivos de Alberto Ascari en 1952 y 1953. Antes de ellos, Giuseppe Farina había inaugurado el historial de campeones de la categoría en 1950.

Una nueva generación toma el protagonismo de la Fórmula Uno

El resultado de Antonelli en México le permitió asegurar el campeonato cuando todavía quedan cuatro carreras para finalizar la temporada. El piloto de Mercedes sucederá en el palmarés al británico Lando Norris, de McLaren, quien terminó quinto en el circuito mexicano.

La victoria de Verstappen fue la número 74 de su trayectoria en la máxima categoría, la tercera de la temporada y la sexta que consigue en México. El neerlandés, de 29 años, volvió a imponerse en una pista situada a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, por delante de Hamilton y Antonelli.

El británico consiguió el segundo puesto con Ferrari, mientras que su compañero Charles Leclerc cruzó la meta en la cuarta posición. George Russell, también integrante de Mercedes, terminó sexto y perdió el segundo lugar del campeonato en favor de Hamilton.

Entre los demás pilotos destacados de la jornada estuvo el argentino Franco Colapinto, quien finalizó octavo con Alpine. Sin embargo, su posición podría mejorar si Oscar Piastri, séptimo con McLaren, recibe una sanción tras quedar bajo investigación.

Liam Lawson protagonizó una de las remontadas más importantes de la carrera. El neozelandés avanzó 13 posiciones después de comenzar desde el pit lane y terminó noveno. Pierre Gasly completó los diez primeros puestos.

El español Carlos Sainz, de Williams, concluyó decimoquinto, mientras que Fernando Alonso tuvo que abandonar. El mexicano Sergio Checo Pérez, representante de Cadillac, terminó en la decimosexta posición.

Italia vuelve a celebrar un campeón después de siete décadas

La consagración de Antonelli tiene un significado especial para el automovilismo italiano. Desde los títulos consecutivos de Alberto Ascari, ningún piloto de ese país había conseguido proclamarse campeón mundial de Fórmula Uno.

La categoría comenzó en 1950, con una primera carrera disputada en el circuito británico de Silverstone. En aquella temporada, Giuseppe Farina se convirtió en el primer campeón de la historia. Un año después, el argentino Juan Manuel Fangio obtuvo su primera corona, antes de que Ascari dominara las temporadas de 1952 y 1953.

Durante las décadas posteriores, Italia mantuvo una presencia importante en la competición, especialmente por los éxitos de Ferrari, la escudería más laureada de la historia con 15 campeonatos de pilotos y 16 de constructores. Sin embargo, el país no había vuelto a tener un campeón individual hasta la aparición de Antonelli.

Nacido en Bolonia, el piloto de Mercedes consiguió romper esa sequía y establecer una nueva marca de precocidad en el campeonato. Su título llegó con cuatro carreras todavía por disputarse y lo coloca por delante de Vettel en una estadística que permaneció vigente durante más de una década.

A sus 20 años, Antonelli ya es el tercer italiano que conquista el Mundial de Fórmula Uno y el más joven en conseguirlo desde la creación de la categoría.

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