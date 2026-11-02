Equipo de Checo Pérez en la F1 estaría a la venta

La continuidad de Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac hasta 2029 coincide con un posible cambio en la estructura de propiedad de la escudería estadounidense. Mark Walter, empresario que controla una participación en el equipo, estaría considerando venderla en una operación cuyo valor podría alcanzar al menos $3 mil millones de dólares, según un reporte de Sportico publicado este lunes.

La información señala que ya habría siete interesados en adquirir la organización, que debutó en la Fórmula 1 durante la temporada 2026 como la undécima escudería de la parrilla. Por ahora, no se conocen los nombres de los posibles compradores ni las condiciones de una eventual negociación.

El movimiento supondría un cambio de postura para TWG Global, compañía que controla las operaciones deportivas de Cadillac mediante TWG Motorsports. En agosto, después de que circularan versiones sobre una posible venta de sus activos deportivos, la empresa había asegurado que no tenía previsto desprenderse de su participación en el proyecto de Fórmula 1.

Mark Walter is shopping his Cadillac F1 team with an asking price of at least $3 billion, according to three people familiar with the process. There are at least seven parties interested in the team, which is wrapping up its Formula 1 season.



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Sportico indicó que TWG Global no respondió a las solicitudes de comentarios sobre esta nueva posibilidad. Tampoco está claro qué proporción del equipo podría ponerse a la venta, ya que General Motors también forma parte de la propiedad y no se ha divulgado cómo se distribuyen las acciones entre los socios.

Los movimientos de Walter en el negocio deportivo

Una eventual salida de Cadillac se sumaría a otras operaciones vinculadas con las inversiones de Walter en el deporte profesional. El empresario estadounidense, propietario de Los Angeles Dodgers de las Grandes Ligas, ha avanzado en la venta de varias de sus participaciones en franquicias de distintas competiciones.

Entre esas operaciones figura el acuerdo para vender su participación mayoritaria en Los Angeles Lakers por $12 mil 500 millones de dólares. La transacción estableció un récord en el mercado de las franquicias deportivas.

Walter también concretó la venta de su participación en el Chelsea, equipo de la Premier League inglesa. A esos movimientos se suma el interés por desprenderse de Los Angeles Sparks, conjunto de la WNBA cuya venta, según reportes recientes, podría rondar los 700 millones de dólares.

La posible negociación de Cadillac se produciría mientras la escudería todavía intenta conseguir sus primeros puntos en el campeonato de constructores. Su incorporación a la categoría en 2026 amplió a once el número de equipos participantes.

El futuro de Checo Pérez en Cadillac

La incertidumbre sobre la propiedad de la escudería no modifica, por ahora, el compromiso contractual de Pérez. El piloto mexicano regresó a la Fórmula 1 en 2026, después de permanecer un año fuera de la categoría, y asumió un papel central en el proyecto junto con el finlandés Valtteri Bottas.

El futuro de Bottas, sin embargo, continúa en duda de cara a la temporada 2027, de acuerdo con la información proporcionada.

Pérez anunció el pasado 28 de octubre una extensión de contrato que asegura su permanencia en Cadillac hasta, al menos, 2029. La confirmación llegó durante la semana del Gran Premio de la Ciudad de México y representa una garantía de continuidad para el mexicano dentro de la estructura deportiva, pese a las versiones sobre una posible modificación en su propiedad.

Por el momento, el reporte sobre la venta no establece si una eventual operación tendría consecuencias sobre la dirección del equipo, su proyecto deportivo o los acuerdos vigentes con sus pilotos.

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