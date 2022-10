Jim Bakker, teleevangelista estadounidense y estafador convicto de los 80

El caso contra el fundador de Praise the Lord (PTL) Ministries, Jim Bakker, y tres de sus ayudantes explotó en la prensa cuando se reveló que el televangelista tuvo relaciones sexuales con la ex secretaria de la iglesia Jessica Hahn.

El 6 de diciembre de 1980, Bakker y Hahn tuvieron un encuentro sexual en una habitación de hotel de Florida. Aunque cada uno contó diferentes historias de lo que había sucedido, Bakker finalmente le pagó a Hahn más de $350,000 para que permaneciera en silencio. Cuando el arreglo se hizo público, el escándalo ayudó a derribar todo el ministerio de PTL.

Hahn, quien afirmó que no quería ser el centro de atención, se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Posó para la revista Playboy, escribió un libro sobre su relación con Bakker e incluso vivió brevemente en la mansión Playboy.

La ex secretaria, una locutora de radio en Phoenix, Arizona, en el momento de la acusación de Bakker, pronto se convirtió en un habitual del programa de radio de Howard Stern y también apareció en videos musicales de rock.

Jim y su esposa, Tammy Faye, estaban en la cima del mundo antes de que estallara el escándalo. Tuvieron un enorme éxito en la recaudación de fondos para sus programas religiosos televisados ​​y, después de su debut en 1974, su programa de cable se convirtió en el programa religioso de mayor audiencia en el país.

Luego, los Bakkers agregaron elementos de programas de entrevistas a la predicación estándar, a menudo con celebridades, música y comedia.

Con todo el dinero que ganaron con su programación, los Bakkers construyeron un centro turístico de 2200 acres, Heritage USA, que contó con un estudio lo suficientemente grande como para albergar a 1800 personas.

Seis millones de personas visitaron el parque en 1986, colocándolo solo detrás de Disney World y Disneyland en términos de asistencia.

Cuando se filtró el escándalo de Hahn, otros teleevangelistas se indignaron. Jimmy Swaggart, en particular, hizo todo lo posible para condenar a Bakker.

Tammy Faye respondió a sus críticos cantando “The Ballad of Jim and Tammy Faye” con la melodía de “Harper Valley PTA” en su programa. Aun así, Tammy Faye no pudo defender al ministerio de los cargos federales de que los fondos para Heritage USA se habían adquirido estafando a sus espectadores y donantes.

Aunque la evidencia no fue particularmente sólida, Jim Bakker fue declarado culpable en 1989 y sentenciado a 45 años de prisión.

Posteriormente, la sentencia se redujo a ocho años y fue liberado en 1994.

Tammy Faye se divorció de Jim mientras estaba en prisión; ella murió en 2007.

La relación de Bakker y Faye, y su caída, fue el tema de una película de 2021 The Eyes of Tammy Faye , protagonizada por Andrew Garfield y Jessica Chastain.

