Walmart reduce el costo de la cena navideña a $3.50 por persona

Esta semana, la cadena minorista más grande de Estados Unidos, Walmart, anunció una buena noticia para sus clientes, ya que, debido a los elevados precios de los alimentos, este año el costo de su famosa cena navideña será más asequible.

De acuerdo con la compañía, los consumidores podrán obtener una cesta de 26 artículos para la elaboración de una cena navideña por tan solo $3.50 dólares por persona.

Según detalles del comunicado, la cesta pensada para 10 comensales incluye su habitual pavo Butterball con puré de patatas con salsa y salsa de arándanos como plato principal y, de postre, el delicioso pastel de calabaza.

Este año, ante el disparo de la inflación, el precio de algunos alimentos básicos se ha elevado, por lo que el costo de $3.50 dólares por persona para una comida navideña es el más bajo que ha lanzado el minorista desde el 2022, haciéndole frente a la mayor incertidumbre económica que enfrentan muchas familias, en especial la de bajos ingresos.

Para Walmart, como para otros minoristas, la temporada decembrina inicia con el esperado Día de Acción de Gracias, seguido de algunos eventos de descuento como el Black Friday, el Cyber Monday, donde esperan este año aumentar sus ventas frente a los fuertes cambios en los hábitos de consumo de los estadounidenses.

Sigue leyendo: