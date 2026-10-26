Navidad más cara: el diésel dispara los costos de las entregas para los minoristas

Ante el aumento vertiginoso de los precios del diésel, este año los costos de las entregas para los comerciantes minoristas podrían ser mucho más elevados durante esta temporada decembrina debido a un impulso en el recargo de las tarifas por combustible.

De acuerdo con la Asociación Americana de Automóvil (AAA), el precio del diésel se sitúa actualmente en los $6.34 dólares por galón, y según el índice de transporte de mercancías TD Cowen/AFS, los precios de los envíos terrestres se calculan que serán un 5.8% más altos en comparación con el año pasado.

Al respecto, Mingshu Bates, director de análisis de AFS Logistics, comentó que “el combustible es una prioridad para todos y, de nuevo, no hay buenas noticias al respecto”, dijo.

El encarecimiento de los precios de la energía este año se debe principalmente al conflicto en Oriente Medio, una guerra iniciada entre Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero, lo que llevó al cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales canales por donde transita cerca del 20% del crudo mundial. Su interrupción disparó tanto el precio del petróleo como de la gasolina, que en el caso de las estaciones de servicio estadounidenses se ubica en los $4.28 dólares por galón.

El aumento del combustible está afectando a sectores económicos importantes como agricultura y transporte; para este último se espera que los recargos en empresas de envío como UPS o FedEx sean de aproximadamente el 30%.

Sin embargo, los costos extras, aunque son asumidos por los minoristas, terminan reflejados en precios más altos en las facturas de los consumidores, y en medio de una elevada inflación de más del 3%, los presupuestos de las familias estadounidenses, sobre todo las de bajos ingresos, seguirán viéndose afectados.

Sigue leyendo: