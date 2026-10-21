1 de cada 5 estadounidenses reduce el consumo de alimentos por las facturas de electricidad, según informe

De acuerdo con los resultados de una encuesta nacional llevada a cabo por la organización sin fines de lucro Consumer Reports, los constantes aumentos en las facturas de electricidad están llevando a muchas familias estadounidenses a reducir sus gastos en otros bienes esenciales.

Reducir la compra de algunos alimentos para pagar las facturas es una realidad en algunas poblaciones estadounidenses, sobre todo entre los hogares de bajos ingresos, afirma el análisis de Consumer Reports, en el cual se destaca que muchos están reduciendo incluso el uso de la calefacción o aire acondicionado para evitar tarifas más altas.

Al respecto, Sara Enright, directora sénior de seguridad y energía de Consumer Reports, comentó que “estamos escuchando a mucha gente que no sabe qué puede hacer para afrontar el aumento de las tarifas de electricidad. Las poblaciones vulnerables, como los estudiantes y los jubilados que viven con ingresos fijos, no tienen mucha flexibilidad en sus presupuestos, por lo que cuando reciben una factura inesperada en pleno verano, puede ser aterrador”, señaló.

Según los datos presentados en el informe, los consumidores afirman que en los últimos tres años sus facturas de electricidad han aumentado entre un 20% y un 40%, y este incremento lo atribuyen a que muchas compañías buscan aumentar sus ganancias por la expansión de los centros de datos, sin medir las consecuencias que esto conlleva a la población en general.

La especialista mencionó que “la gente está reduciendo gastos en comida para poder pagar las facturas de los servicios públicos. Sin duda, están recortando gastos en cosas no esenciales como vacaciones y salir a comer fuera”, dijo.

Pero, no solo las facturas de electricidad están siendo un dolor de cabeza para algunos hogares; este año la inflación ha provocado un aumento en otros bienes esenciales como alimentos o vivienda, aunado a los altos costos del combustible que también pesan sobre sus bolsillos.

Para Mark Wolfe, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, el aumento de la electricidad ha provocado que cada vez más familias soliciten ayudas gubernamentales como, por ejemplo, el Programa Federal de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos.

Sin embargo, este tipo de programas incluso está limitado a hogares que ganan menos del 60% del ingreso promedio de su estado. “La gente está lidiando con facturas de comida y gasolina muy altas, y además acaban de pasar por facturas de aire acondicionado muy elevadas este verano. Si vives con un presupuesto ajustado, al día, cuando cobras, el costo de conducir aumenta en $100 o $150 dólares al mes, y eso podría ser todo el dinero que te sobra”, indicó Wolfe.

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